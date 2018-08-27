HABER

Musa dedenin 48 yıllık oyunu! Almanya-Türkiye arasında yıllarca mekik dokudu, kimse fark etmedi

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.08.2018 13:32 | Son Güncelleme

1970 yılında Almanya'ya işçi olarak gitmek için başvurdu ancak kabul edilmedi. Kabul gören halasının oğlu hasta olduğu için gidemeyecekti. Bunun üzerine Musa K. kuzeni Veysel K.'nın pasaportuna kendi fotoğrafını yapıştırdı. Almanya'da bu kimlikle yıllarca çalıştı ve emekli oldu. Yıllar boyunca bu pasaportla Almanya-Türkiye arasında mekik dokudu. Ancak şimdi 86 yaşında olan Musa Dede'nin oyunu 48 yıl sonra bir polis tarafından fark edildi.

Musa dedenin 48 yıllık oyunu! Almanya-Türkiye arasında yıllarca mekik dokudu, kimse fark etmedi

Trabzon'un Akçaabat ilçesinde yaşayan Veysel K. (81) ve Musa K. (86) adlı iki kuzen 1970 yılında Almanya'ya işçi olarak gitmek üzere başvuruda bulundu. Almanya, Veysel K.'nın başvurusunu kabul ederken, Musa K.'nınkini reddetti. Bunun üzerine Musa K., halasının oğlu Veysel Kahraman'ın pasaportunun üzerine kendi fotoğrafını yapıştırarak Almanya'nın yolunu tuttu. Musa K., Almanya'da kuzeninin pasaportuyla işe girdi ve yıllar sonra emekli oldu.

POLİSİN DİKKATİ SAHTECİLİĞİ 48 YIL SONRA ORTAYA ÇIKARDI

Habertürk'ten Enis Yıldırım'ın haberine göre, sahte pasaportla 48 yıl boyunca Almanya ile Türkiye arasında rahatlıkla gidip gelen Musa K., sonunda yakayı ele verdi. İşçilere bir makineyi öğretmek için Almanya'ya gitmek üzere yeniden pasaport başvurusu yapan Musa K.'dan şüphelenen Akçaabat İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde görevli bir polis memuru, sahtekarlığı 48 yıl sonra ortaya çıkardı. Veysel K.'nın bilgi sahibi, Musa K.'nın ise şüpheli sıfatıyla ifadesi alındı.

"VEYSEL GİDEMEYİNCE BEN GİTTİM"

Resmi belgede sahtecilik yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan Musa K., "Veysel ile Almanya'ya gitmek üzere müracaatta bulunduk. Bana çıkmadı, Veysel'e izin çıktı. Veysel o dönemde hasta olduğundan ve okuryazar olmadığından Almanya'ya gitmedi. Bunun üzerine konuştuk ve Almanya'ya gitmem için anlaştık. Pasaport çıkarttım ve Almanya'ya gittim. Almanya'da Veysel K. ismiyle çalıştım ve emekli oldum. Emekli olduktan sonra Türkiye'ye döndüm. Pasaport şubeye Almanya'ya gitmek üzere başvuruda bulundum. Polisler yeğenim Mustafa K.'yı aradılar. Mustafa emniyete gitmiş. Pasaportun dedesi Veysel K.'ya fakat resmin bana ait olduğunu söylemiş" dedi.

"MUSA İLE İKİ YILLIK ANLAŞMA YAPMIŞTIK"

Bilgi sahibi olarak ifadesi alınan Veysel K. da "1970 yılında bana vize çıktı. Okuryazar olmadığım ve hasta olduğum için Almanya'ya gidemedim. Ancak dayımın oğlu Musa, benim adıma düzenlenmiş pasaporta kendi fotoğrafını yapıştırarak Almanya'ya gitti. Kendisi ile iki yıllığına anlaşmıştık. Daha sonra bana pasaportumu vermedi. Musa'yı bu süreçten sonra görmedim. Polisler beni aradı ve pasaportumu gelip almamı söyledi. Benim böyle bir müracaatımın olmadığını söyledim" diye konuştu.

Hakkında 'belgede sahtecilik' suçundan soruşturma başlatılan ve savcılığa sevk edilen Musa K.'nın tutuksuz yargılanmasına karar verildi.

PARTNERFilm çekmeyi de biliriz eğlenmeyi deFilm çekmeyi de biliriz eğlenmeyi de
İzmit'te çıkan yangında, 10 kişi dumandan etkilendiİzmit'te çıkan yangında, 10 kişi dumandan etkilendi
Yeni İstanbul Emniyet Müdürü kim oluyor? İşte kulislerde konuşulan üç isimYeni İstanbul Emniyet Müdürü kim oluyor? İşte kulislerde konuşulan üç isim
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
musa dede Almanya Türkiye

En Çok Okunan Haberler

Doğu Akdeniz'de yeni kriz kapıda mı? 'Bir tezgah seziyorum' deyip uyardı!

Doğu Akdeniz'de yeni kriz kapıda mı? 'Bir tezgah seziyorum' deyip uyardı!

Abdülkadir Selvi yazdı: Cumhurbaşkanı Erdoğan belediye başkanları uyanmadan araştırma yaptırdı

Abdülkadir Selvi yazdı: Cumhurbaşkanı Erdoğan belediye başkanları uyanmadan araştırma yaptırdı

Cansu Taşkın köpeğini de ünlü yaptı! Sansürlü poz

Cansu Taşkın köpeğini de ünlü yaptı! Sansürlü poz

Beşiktaş - Antalyaspor maçında kural hatası yapıldığı iddia edildi!

Beşiktaş - Antalyaspor maçında kural hatası yapıldığı iddia edildi!

Reuters duyurdu! Rus veya Tacikistan savaş uçakları bombaladı

Reuters duyurdu! Rus veya Tacikistan savaş uçakları bombaladı

Adana'da intihar etmek isteyen kadını son anda kurtardılar

Adana'da intihar etmek isteyen kadını son anda kurtardılar

İlginizi Çekebilir

Şanlıurfa'da feci olay! Silahlar konuştu: Ölüler var

Şanlıurfa'da feci olay! Silahlar konuştu: Ölüler var

Türk savunma sanayisinden rekor çıktı! Guinness Rekorlar Kitabı'na girdi

Türk savunma sanayisinden rekor çıktı! Guinness Rekorlar Kitabı'na girdi

Aile meclisi karar aldı! Yatak odasında öldürüldü

Aile meclisi karar aldı! Yatak odasında öldürüldü

Binanın çatıda skandal görüntüler!

Binanın çatıda skandal görüntüler!

Aziz Sancar: Ben küsüm ülkeye!

Aziz Sancar: Ben küsüm ülkeye!

Okuyucu Yorumları 1 yorum
iyi niyetli bi durum. insani bir şey. yıllarca alnının teri ile çalışmış ülkeye döviz para kazandırıp kendi gibi aileyide kalkındırmış. kuzen hasta vs. gitmesi iyi olmuş amcanın. ama bırakmalı asli kimliğine dönmeliydi çok önceden. inşallah ceza almaz
Diğer Haberler
Bodrum Belediyesi'nden 'pazartesi sendromu' paylaşımı! Kadıköy Belediyesi'nden yanıt

Bodrum Belediyesi'nden 'pazartesi sendromu' paylaşımı! Kadıköy Belediyesi'nden yanıt

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun 'Cumartesi Anneleri' çıkışına sosyal medyadan tepki yağıyor!

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun 'Cumartesi Anneleri' çıkışına sosyal medyadan tepki yağıyor!

TEM'de zincirleme kaza! Trafik kilit

TEM'de zincirleme kaza! Trafik kilit

Yeni İstanbul Emniyet Müdürü kim oluyor? İşte kulislerde konuşulan üç isim

Yeni İstanbul Emniyet Müdürü kim oluyor? İşte kulislerde konuşulan üç isim

MİT'ten ihraç edilmişlerdi... O FETÖ'cüler sınırda yakalandı!

MİT'ten ihraç edilmişlerdi... O FETÖ'cüler sınırda yakalandı!

Ekip otosunun yakıtını satan polis memuru tutuklandı

Ekip otosunun yakıtını satan polis memuru tutuklandı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.