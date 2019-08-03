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Musa Eroğlu Büyükçekmece’de türküleriyle kulakların pasını sildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.08.2019 01:25 | Son Güncelleme

Ünlü Halk Ozanı Musa Eroğlu, 20’inci Uluslararası Büyükçekmece Kültür ve Sanat Festivali’nde türküleriyle Büyükçekmecelilerin kulaklarının pasını sildi.Büyükçekmece Belediyesi tarafından bu yıl 20’incisi düzenlenen Uluslararası Büyükçekmece Kültür ve Sanat Festivali renkli etkinlikleriyle sanatın ve kültürün merkezi oldu.

Ünlü Halk Ozanı Musa Eroğlu, 20’inci Uluslararası Büyükçekmece Kültür ve Sanat Festivali’nde türküleriyle Büyükçekmecelilerin kulaklarının pasını sildi.
Büyükçekmece Belediyesi tarafından bu yıl 20’incisi düzenlenen Uluslararası Büyükçekmece Kültür ve Sanat Festivali renkli etkinlikleriyle sanatın ve kültürün merkezi oldu. Her akşam verilen konserlerle festivale katılanlara müzik şöleni yaşatan festivalde ünlü halk ozanı Musa Eroğlu sahne aldı. Eroğlu birbirinden güzel türküleri eşsiz yorumuyla seslendirerek Büyükçekmecelilerin kulaklarının pasını sildi. Musa Eroğlu’yu dinlemek isteyen sanatseverler Kemal Sunal Amfi Tiyatroyu tamamen doldurdu.
İzleyiciler dinledikleri türkülerle müziğe doyarken, konseri Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün de amfi tiyatroda dinledi. Eroğlu’nun büyük bir üstat olduğunu söyleyen Başkan Akgün, konseri dinlemeye gelen katılımcılara teşekkür etti. Başkan Akgün konser arasında sahneye gelerek Musa Eroğlu’na çiçek ve hediye takdim etti.
“Tarihin, kültürün, sanatın, dostluğun, kardeşliğin, barışın kalbinin attığı yer Büyükçekmece”
Musa Eroğlu’nun sadece halk ozanı olmadığını bir entelektüel, felsefeci ve düşünür olduğunu dile getiren Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün, “ Bir Karacaoğlan sevdalısı. Bizde onun sevdalısıyız. Musa Eroğlu entelektüel, felsefeci, düşünür. Eğer bir gün konuşma ihtimaliniz olursa 25 saat dinleseniz ne açlık aklınıza gelir, ne bıkarsınız, ne de usanırsınız. Hayatın kendisini öğrenirsiniz. 20’inci Uluslararası Kültür ve Sanat Festivali’ne muhteşem katılımınız bizi mutlu etmiştir. Allah uzun ömürler nasip etsin. Amfinin dışında bizi izleyen en az 15 bin insan var. Burası Büyükçekmece. Tarihin, kültürün, sanatın, dostluğun, kardeşliğin, barışın kalbinin attığı yer Büyükçekmece. Dünya gençliğinin buluştuğu yer Büyükçekmece Mimar Sinan Köprüsü. El ele tutuşup ‘sevgi birbirimize barış hepimize’ dedikleri yer Büyükçekmece’nin merkezi Mimar Sinan Köprüsü. Çok teşekkür ediyorum “ ifadelerinde bulundu.

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