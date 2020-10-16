Musa Orhan davası ertelendi

Siirt’te 18 yaşındaki kıza nitelikli cinsel saldırıda bulunduğu iddiasıyla yargılanan eski uzman çavuş Musa Orhan’ın davası ertelendi.

Siirt 1. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuksuz sanık Musa Orhan, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) üzerinden katılırken, maktul İpek Er’in annesi Hikmet ve babası Fuat Er ile avukatları salonda hazır bulundu. Batman’da intihar eden İpek Er’e (18) cinsel saldırıda bulunduğu iddia edilen tutuksuz sanık Musa Orhan, duruşmada savunma yapmayıp, susma hakkını kullandı. Mahkeme heyeti, savunma yapmayan Musa Orhan’ın tutuklanma taleplerinin reddine karar vererek, duruşmayı 25 Şubat 2021 tarihine erteledi.

