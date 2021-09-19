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Musa Orhan'ın duruşmasına giren avukatın ifadesi şoke etti

19.09.2021 15:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Siirt'te cinsel saldırı iddiasıyla yargılanan Musa Orhan'ın duruşmasına avukat cübbesiyle giren ve gözaltına alındıktan sonra dolandırıcılık suçundan tutuklanan Abdurrahman B.'nin 16 suç kaydı olduğu belirlendi. Abdurrahman B.'nin savcılıktaki ifadesinde mesleğini inşaat işçisi olarak belirterek, "Aslında hukuk bitirmedim, avukat değilim ancak küçüklüğümden beri avukat olmak istediğimden uzun zamandır avukat cübbesiyle farklı adliyelerde dolaşmaktayım." ifadelerini kullandı.

Musa Orhan'ın duruşmasına giren avukatın ifadesi şoke etti

Siirt Adliyesi'nde 16 Eylül'de, 18 yaşındaki kıza cinsel saldırıda bulunduğu iddiasıyla hakkında dava açılan eski uzman çavuş Musa Orhan'ın yargılandığı duruşma salonuna avukat cübbesiyle giren ve polisin dikkati sayesinde yakalanan Abdurrahman B.'nin "dolandırıcılık" suçundan tutuklanmasıyla başlatılan soruşturmada yeni bilgilere ulaşıldı.

Abdurrahman B. hakkında "kamu görevini usulsüz olarak üstlenme", "resmi belgede sahtecilik" ve "dolandırıcılık" gibi farklı suçlardan 16 kaydı bulunduğu tespit edildi.

Soruşturma kapsamında, Abdurrahman B'nin adliyede işlem yaptığı belgeleri mercek altına alan polis, zanlının irtibatlı olduğu kişileri de tespit etmeye çalışıyor.

Musa Orhan'ın duruşmasına giren sahte avukatın görüntüleri ortaya çıktıMusa Orhan'ın duruşmasına giren sahte avukatın görüntüleri ortaya çıktı

İFADESİ ŞAŞKINA ÇEVİRDİ

Tutuklanan Abdurrahman B, savcılıktaki ifadesinde, mesleğini inşaat işçisi olarak belirterek, "Aslında hukuk bitirmedim, avukat değilim ancak küçüklüğümden beri avukat olmak istediğimden uzun zamandır avukat cübbesiyle farklı adliyelerde dolaşmaktayım." ifadelerini kullandı.

Abdurrahman B, ifadesinde Siirt Adliyesi'ne geldiğinde Musa Orhan'ın yargılandığı duruşmadan bilgisinin olmadığını, bu duruşmaya girme kastıyla adliyeye gelmediğini ileri sürdü.

Siirt Adliyesi'nde o gün yaşananlara ilişkin Abdurrahman B, ifadesinde şunları kaydetti:

"Aile mahkemesi önünde F.B. isimli bir kadınla karşılaştım. Kendisine Sosyal Hizmetlerin avukatı olduğumu söyledim. Bu sırada üzerimde cübbe de vardı. Ben herhangi bir şekilde kendisinden para istemedim. Anlaşmalı boşanma için yardımcı olacağımı söyledim, hanımefendi de kabul etti. Avukat H.Ç'yi daha önce tanımıyordum, olay günü Siirt Barosu'nda gördüm. H.Ç'ye kendimi Tunceli Barosu avukatı olarak tanıttım. H.Ç'ye boşanma davalarından anlamadığımı, kendisinden yardımcı olmasını istedim. Bunun üzerine avukat H.Ç'nin bürosuna F.B. ve eşi Ö.B. ile gittik. Avukat H.Ç. protokolü hazırladı, tekrar adliyeye geldik. Aile Mahkemesi'nde bulunduğumuz sırada bana, 'F.B'nin avukatı mısın?' diye sordular. Ben de 'Evet, avukatıyım.' dedim. Bu sırada da üzerimde cübbe vardı. Duruşma sırasında boşanma protokolünü avukat olarak ben ibraz ettim. Duruşma zaptına da imza attım. İmzayı kabul ediyorum."

16 SUÇTAN İŞLEM YAPILMIŞ

Hakkında 16 suçtan işlem yapıldığı tespit edilen Abdurrahman B'nin yaklaşık 6 ay önce de Mardin'in Mazıdağı ilçesinde kendisini avukat olarak tanıtarak vatandaşları dolandırdığı iddiasıyla tutuklandığı ve bir süre cezaevinde kaldığı öğrenildi.

Kaynak: AA

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Anahtar Kelimeler:
Siirt Musa Orhan
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