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  4. Musa Orhan'ın tahliyesiyle ilgili İpek Er'in babası konuştu

Musa Orhan'ın tahliyesiyle ilgili İpek Er'in babası konuştu

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.08.2020 13:49 | Son Güncelleme

Uzman çavuş Musa Orhan'ın tahliye edilmesi gündem yarattı. Orhan'ın cinsel istismarda bulunduğu iddia edilen 18 yaşındaki İpek Er'in babası canlı yayında yaşananlara isyan etti. Acılı baba kızının bu durumu kabullenemediğini ve mektup bırakarak canına kıydığını anlattı.

18 yaşındaki İpek Er'e cinsel istismarda bulunduğu iddia edilen ve daha sonra tutuklanan uzman çavuş Musa Orhan, serbest bırakıldı.

Kızının ölümünün ardından, Kanal D ekranlarında hafta içi her gün canlı yayınlanan sunuculuğunu Hakan Ural ile Nur Tuğba Namlı’nın yaptığı “Neler Oluyor Hayatta” programına bağlanan acılı baba olayla ilgili detayları anlattı.

18 yaşında intihara teşebbüs edip, tedaviye alındıktan birkaç hafta sonra hayatını kaybeden İpek Er’in babası Fuat Er, Musa Orhan’ın kızının ölümüne sebep olduğunu ileri sürdü.

İpek'in iddialarına göre, Siirt'te buluştuğu Musa Orhan kendisine alkol ve uyuşturucu hap içirip zorla birlikte olmuştu.

ACILI BABA CANLI YAYINDA İSYAN ETTİ

Baba Er ise olayla ilgili, Orhan’ın İpek ile 3 gün birlikte kaldıktan sonra İpek’i operasyona gidiyorum deyip kuzenine bıraktığını, dönünce evleniriz söylemleriyle kızını kandırdığını iddia etti.

Bu sözlerinin ardından kızıyla evlenmek istemediğini ve İpek’in ağabeyi tarafından aranarak bunun sebebinin sorulduğunu ifade etti.

Orhan’ın o konuşmada İpek’i tanımadığını ve haklarında tazminat davası açacağını söylediğini ileri sürdü. Bunun üzerine 18 yaşındaki İpek’in bu durumu kabullenemediğini ve mektup bırakarak canına kıydığını anlattı.

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