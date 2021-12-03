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Musa Orhan'a 10 yıl hapis cezası verildi

03.12.2021 15:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Siirt'te 18 yaşındaki İpek Er'e cinsel saldırıda bulunduğu iddiasıyla yargılanan eski uzman çavuş Musa Orhan'a 10 yıl hapis cezası verildi.

Siirt'te 18 yaşındaki İpek Er'in intiharının ardından "nitelikli cinsel saldırı" suçlamasıyla yargılanan eski uzman çavuş Musa Orhan'a 10 yıl hapis cezası verildi.

Siirt 1. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, tutuksuz sanık Orhan, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi'nden (SEGBİS) katıldı. Sanık avukatı ile maktul İpek Er'in annesi Hikmet ve babası Fuat Er ile avukatları salonda hazır bulundu.

Savcının önceki duruşmadaki mütalaasını tekrar ettiği duruşmada, avukatların mütalaaya ilişkin beyanları alındı.

Mahkeme, Musa Orhan'a 10 yıl hapis cezası verdi.

Ne olmuştu?

Uzman Çavuş Musa Orhan'ın cinsel saldırısına uğradığını belirten ve geçen yıl 16 Temmuz'da intihar girişiminde bulunan 18 yaşındaki İpek Er'in hayatını kaybetmesinin ardından şüphelinin tutuklanması için yakalama kararı çıkarılmıştı. Teslim olduktan sonra tutuklanan Orhan hakkında "Nitelikli cinsel saldırı” suçundan dava açıldı. Ancak zanlının avukatı, tutukluluk kararına itiraz ederek tahliye talebinde bulunmuştu. Avukat tahliye talebine gerekçe olarak müvekkilinin kaçma şüphesinin bulunmamasını, kendi teslim olmasını ve delillerin karartılma ihtimalinin kalmamış olmasını göstermişti.İtirazı değerlendiren Siirt 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi ise Musa Orhan'ın tahliyesine ve tutuksuz yargılanmasına karar vermişti.

DHA,DW/TY,SSB

© Deutsche Welle Türkçe

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