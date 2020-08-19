Musa Orhan'ın İpek Er'e cinsel saldırıda bulunduğu iddiasıyla açılan dava hakkında neler biliniyor?

Başsavcılık ayrıca olayla ilgili olarak kamu davası açıldığını ve iddianame hazırlandığını açıkladı.

Siirt 1. Ağır Ceza Mahkemesi, Batman'da 18 yaşındaki İpek Er'e cinsel saldırıda bulunmakla suçlanan Uzman Çavuş Musa Orhan hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkardı. 17 Temmuz'da Siirt Sulh Ceza Hakimliği tarafından ifadesi alınan Orhan, "yurt dışı yasağı ve adli kontrol şartı" ile serbest bırakılmıştı. İpek Er'in hayatını kaybetmesinin ardından #MusaOrhanTutuklansin dün ve bugün sosyal medyada en çok paylaşılan etiket olmuştu.

"Ben 18 yaşında köyde yaşıyorum. Musa Orhan hayallerimi, hayatımı, umutlarımı yıktı, beni kirletip dünyamı başıma yıktı. Benim canım acıyor dayanamıyorum. Beni kandırdı Musa Orhan. Arkadaşının evine götürdü. 1 gün bana dokunmasına izin vermedim. 2'nci gün zorla namusumu kirletti. Tecavüz etti. Beni tehdit etti. Eğer söylersem beni öldüreceğini söylüyordu. Artık öleceğim için korkmama gerek yok."

Siirt Barosu ve Siirt Cumhuriyet Başsavcılığı, Siirt Sulh Ceza Hakimliği tarafından ifadesi alınan Orhan'ın 17 Temmuz'da "yurt dışı yasağı ve adli kontrol şartı" ile serbest bırakılmasına itiraz etti.

"(İpek Er) Dün sabah saatlerinde hayatını kaybetti. Otopsi öncesi Covid-19 testi yapılmak istendi. Test sonucu negatif çıktığı halde sisteme düşmesi beklendi. Otopsi de uzun sürdü. Bu aslında kitlenin dağılması için yapıldı çünkü aileye destek olmak için halk toplanmıştı. Ben de doktor olarak söyleyebilirim ki bu kadar uzun sürmez.

Gök, Er'in ifade verdiği gün yapılan Adli Tıp muayenesinde kızlık zarının bozulduğunun tespit edildiğini ancak sperm örneği olmadığı için karşılaştırma yapılmadığını da söyledi.

"Dosyada şu an gizlilik yok. Dava, Siirt 1. Ağır Ceza Mahkamesi'nde görülecek. Şu an için tensip zaptı hazırlanmadı ancak davanın kısa bir süre içerisinde görülmeye başlanmasını bekliyorum."

"Saat 03:00'te cenaze verildi. Ancak bizim mezarlığa girişimize izin verilmedi. Önce 'Aile istemiyor' dendi. Aileyi aradığımızda 'Sizi bekliyoruz' dediler. Bunu yetkililere ilettiğimizde, bu sefer pandemiyi gerekçe gösterdiler. Ama aslında toplumsal sahiplenme olmasın diye çaba gösterildi."

'Fail şu an devletin kendisi haline geldi'

HDP Batman Milletvekili ve Kadın Meclisi Sözcüsü Ayşe Acar Başaran da BBC Türkçe'ye yaptığı açıklamada, olayla ilgili olarak "iktidarın politikalarının ve cezasızlığın bir sonucu" yorumunda bulundu.

"Bu bir erkeğin bir kadına tecavüzü de değil aslında. Bu daha büyük bir şey" diyen Başaran, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bunu münferit bir olay olarak değerlendirmiyoruz. Failin kimliği başka. Elinde zor kullanma gücünü bulunduran bir yapının içerisinde. Devletin aygıtlarının bir parçası. Bundan aldığı güçle daha pervasızlaşabiliyor. Cezasızlık politikaları maalesef bu kişiler arasında daha fazla işletiliyor.

"Genç kadın mektubunda tüm detaylarıyla anlatmasına rağmen ifadesi alınıp serbest bırakılıyor. Bu aslında iktidarın siyasetinin bir parçası olduğunu gösteriyor bize. Fail şu anda devletin kendisi haline geldi."

BBC Türkçe'nin edindiği bilgiye göre ifadesi sırasında Musa Orhan'ın yanında Siirt Barosu'nun görevlendirdiği bir avukat bulunuyordu.

Tutuklanması halinde Musa Orhan kendisine başka bir avukat tutabilir veya Siirt Barosu yeniden bir avukatı görevlendirebilir.

