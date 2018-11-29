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‘Müsaadenizle Büyükler’ filminin fragmanı yayınlandı

YAŞAM HABERLERİ  | 29.11.2018 14:21 | Son Güncelleme

ÇOCUKLARIN sokak hayvanlarını kurtarışını ve yetişkinlerle olan ilişkisini mizahi bir dille anlatan ‘Müsaadenizle Büyükler’ filminin fragmanı yayınlandı.

‘Müsaadenizle Büyükler’ filminin fragmanı yayınlandı

İSTANBUL, (DHA)-ÇOCUKLARIN sokak hayvanlarını kurtarışını ve yetişkinlerle olan ilişkisini mizahi bir dille anlatan ‘Müsaadenizle Büyükler’ filminin fragmanı yayınlandı. 28 Aralık'ta vizyona girecek olan film, sokak hayvanları ve çocuklar için farkındalık yaratmayı amaçlıyor.
‘Mezarcı’ filmi ile uluslararası birçok ödül alan Talip Karamahmutoğlu'nun yönetmenliğini üstlendiği ‘Müsaadenizle Büyükler’ filmi 28 Aralıkta vizyona girecek.
Ana sponsorluğunu QUICK Sigorta’nın, yapımcılığını ise Avrasya Medya Prodüksiyon’dan Halit Ziya Alptekin’in üstlendiği Müsaadenizle Büyükler filminin kadrosunda Emre Altuğ, Duygu Paracıkoğlu, Kayhan Yıldızoğlu, Ümit Çırak, Rıza Sönmez, Eriş Akman ile çocuk yıldızlar Enes Göçmen, Efe Koçyiğit ve Alperen Efe Esmer yer alıyor. Film, sokak hayvanları ve çocuklar için farkındalık yaratmayı amaçlıyor.
KONUK OYUNCU ÇAĞATAY AKMAN
Ünlü pop sanatçısı Çağatay Akman ile birlikte heykeltıraş Candan Arıcı, Kuzey Yücehan ve Oyuncu-Psikolog Serap Ağalar’ın konuk olarak rol aldığı filmin çekimleri İstanbul Zekeriyaköy’de yapıldı.
FİLM HAKKINDA
Ormanda terk edilmiş köpeklere sıcak bir yuva hazırlamak için bir grup çocuk bir araya gelir. Herkesten habersiz gizlice köpekleri beslemeye başlarlar. Çocuklar, sahipleri tarafından ormana terkedilmiş köpeklerin hayatta kalması için mücadele ederken, kötü niyetli birileri de köpekleri yok etmek için harekete geçmiştir. Sitenin güvenlik müdürü Hakan'ın (Emre Altuğ) desteğini alan çocuklar kendilerini zorlu ve fantastik bir maceranın içinde bulurlar.

‘Müsaadenizle Büyükler’ filminin fragmanı yayınlandı‘Müsaadenizle Büyükler’ filminin fragmanı yayınlandı

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