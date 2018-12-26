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Müsaadenizle Büyükler filminin galası yapıldı

YAŞAM HABERLERİ  | 26.12.2018 10:26 | Son Güncelleme

Yapımcılığını Halit Ziya Alptekin’in yaptığı, senaryosunu Okay Karamahmutoğlu ile aynı zamanda filmin yönetmenlik koltuğunda oturan Talip Karamahmutoğlu’nun kaleme aldığı ve başrollerinde Emre Altuğ’un oynadığı ‘Müsaadenizle Büyükler’ filminin galası dün akşam gerçekleştirildi.

İSTANBUL,(DHA) - Yapımcılığını Halit Ziya Alptekin’in yaptığı, senaryosunu Okay Karamahmutoğlu ile aynı zamanda filmin yönetmenlik koltuğunda oturan Talip Karamahmutoğlu’nun kaleme aldığı ve başrollerinde Emre Altuğ’un oynadığı ‘Müsaadenizle Büyükler’ filminin galası dün akşam gerçekleştirildi. Kanyon AVM’de düzenlenen filmin ilk gösterimine oyuncuların yanı sıra birçok davetli katılım sağladı. ‘Müsaadenizle Büyükler’ filminin yönetmeni Talip Karamahmutoğlu filmde sokak hayvanları için farkındalık oluşturmak istediklerinin altını çizerek, "Film çocuk-köpek ilişkisini anlatıyor. Sokak hayvanlarına farkındalık yaratmak amacıyla bu filmi yaptık. Ormanlarda yaşayan binlerce köpek var, hepsi oralara terk edilmiş. Bizim çocuklarımız da filmde ormanda terk edilmiş köpekleri hayata kazandırmaya çalışarak, mizahi bir dille bunu anlatıyor. Çok güzel, tatlı, sıcak çocuk ve aile filmi oldu. Anne ve babalara çocuklarının güzel zaman geçirmeleri, hayvanlar hakkında farkındalık yaratmaları ve bilgilendirmeleri amacıyla bu filme getirmelerini rica ediyorum" dedi. Öte yandan galada, filmin 11 yaşındaki ödüllü lir sanatçısı Tuana Coşkun gelen davetlilere unutulmaz bir müzik resitali yaşattı. Toplumun sokak hayvanlarına daha duyarlı olmasını amaçlayan filmin başrolünde Emre Altuğ, Duygu Paracıkoğlu, Ümit Çırak, Atsız Karaduman, Rıza Sönmez, Haluk Yüksel, Hakan Eksen, Candan Arıcı, Kuzey Yücehan ve Serap Ağalar rol alıyor. Çocuk oyuncu kadrosunda ise Enes Göçmen, ‘Çocuktan Al Haberi’ programıyla tanınan Efe Koçyiğit, Tuana Coşkun, Deha Karan Üner, Bilge Karamahmutoğlu, Nehir Seymenoğlu, Toprak Atar, Alperen Efe Esmer, Alparslan Topoğlu bulunuyor. FİLMİN KONUSU Bir grup çocuk ormanda buldukları sahipleri tarafından terk edilmiş köpekler için bir şeyler yapmaya karar verir. Herkesten gizli bir şekilde köpekleri beslemeye başlayan çocuklar, onlar için sıcak bir yuva yapmaya çalışır. Çocuklar sevimli dostlarının hayatta kalması için uğraşırken, onlar için kötülük besleyen insanlar da harekete geçmiştir. Bir grup kötü niyetli insan hayvanları yok etmeye çalışmaktadır. Çocuklar ne olursa olsun hayvanlara kötülük etmeye çalışanları durdurmak zorundadır. Onları engellemek için bir araya gelen çocuklara, bu zorlu mücadelelerinde sitenin güvenlik müdürü Hakan da destek olur.

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