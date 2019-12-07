HABER

“Müsaadenizle Çocuklar” korosu şarkıları otizmli bireyler için seslendirdi

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.12.2019 01:38 | Son Güncelleme

Denizli’de öğretmenlerden ve öğrencilerden oluşturulan 70 kişilik “Müsaadenizle Çocuklar” korosu otizmlilere destek olmak için konser verdi.Denizli Pamukkale Eğitim Vakfı özel okulların aile birlikleri, otizmli bireylere eğim veren Özel Eğitim Uygulama Merkezi’ne bağışlamak üzere Merkezefendi Kültür Merkezinde bir konser düzenlendi.

Denizli’de öğretmenlerden ve öğrencilerden oluşturulan 70 kişilik “Müsaadenizle Çocuklar” korosu otizmlilere destek olmak için konser verdi.

Denizli Pamukkale Eğitim Vakfı özel okulların aile birlikleri, otizmli bireylere eğim veren Özel Eğitim Uygulama Merkezi’ne bağışlamak üzere Merkezefendi Kültür Merkezinde bir konser düzenlendi. Açılış konuşmalarının ardından program devamında kurum ve kuruluşlara plaket verildi. Otizmli öğrencinin öğretmeni ile başlayan dans gösterisi, Orff çubukları ile müzik yapan otizmli öğrencilerin gösterisi ardından şarkılar söyleyen otistik bireyler salonu coşturdu. Düzenlenen etkinliğin devamında ise dans gösterisinin ardından "Müsaadenizle Çocuklar" korosu sahne alırken TEKİL-A müzik grubu eşlik etti.

Ünlü sanatçıların eserlerine yer verilirken konserde Kenan Doğulu’nun Tutamıyorum Zamanı şarkısını seslendiren koro, Aldırma Deli Gönlüm, Kendine İyi Bak, gibi şarkılar otizmli bireyler için seslendirildi.

“40 öğrenci ve 30 öğretmenden oluşan 70 kişilik bir koro”
Özel bir okulun genel müdürü olan Pınar Kaya, Müsaadenizle Çocuklar korosu bu yıl ikinci kez sahnede. 40 öğrenci ve 30 öğretmenden oluşan 70 kişilik bir koro ve bize TEKİL-A grubu canlı olarak eşlik ediyor bize, bu yıl çocuklarımız otizmli bireyler yararına sahne alıyorlar. Öğretmenimiz, personelimiz kocaman aileden oluşan bir koro bu DOÇEM okulları yararına düzenlendi. Onlara küçükte bir katkısı olduysa gecenin gelirlerinden ötürü ve farkındalık adına o zaman amacımıza ulaşmışızdır demektir diye düşünüyorum” dedi.

PARTNER O köyü kutup ayıları bastı! O köyü kutup ayıları bastı!
SAT'çılar ile 'mahrem imamları'nın davasında kararSAT'çılar ile 'mahrem imamları'nın davasında karar
Demir yüklü TIR şarampole devrildiDemir yüklü TIR şarampole devrildi
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Sigortası işlemiyor! Aylık hastane masrafı...

Sigortası işlemiyor! Aylık hastane masrafı...

Şarkıcı İzel 15 kilo verdi! Yeni halini görenler inanamadı

Şarkıcı İzel 15 kilo verdi! Yeni halini görenler inanamadı

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten önemli açıklamalar

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten önemli açıklamalar

PKK'dan iki bakana suikast talimatı

PKK'dan iki bakana suikast talimatı

İki ilimizde peş peşe depremler!

İki ilimizde peş peşe depremler!

Odasına giren babası hayatının şokunu yaşadı!

Odasına giren babası hayatının şokunu yaşadı!

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Meteoroloji'den çok sayıda kente uyarı!

Meteoroloji'den çok sayıda kente uyarı!

Efsane Cuma Başladı!

Efsane Cuma Başladı!

TÜPRAŞ'ta patlama! Çok sayıda ekip sevk edildi

TÜPRAŞ'ta patlama! Çok sayıda ekip sevk edildi

Meteoroloji'den kuvvetli kar, sağanak ve fırtına uyarısı!

Meteoroloji'den kuvvetli kar, sağanak ve fırtına uyarısı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Son dakika! Bolu'da 3.6 büyüklüğünde deprem

Bolu'da 3.6 büyüklüğünde deprem!

Son dakika! FETÖ sanığı SAT'çılar ile 'mahrem imamları'nın davasında karar

SAT'çılar ile 'mahrem imamları'nın davasında karar

Çok acı olay! Biri 2 diğeri 3 yaşındaydı...

Çok acı olay! Biri 2 diğeri 3 yaşındaydı...

Finike'de fuhuş operasyonu: 12 tutuklama

14 adrese eş zamanlı fuhuş operasyonu!

Avcılar öldürüp kaçmıştı! İlk ifadesi ortaya çıktı

Avcılar öldürüp kaçmıştı! İlk ifadesi ortaya çıktı

Palandöken’de meşaleli sezon açılışı

Ve start verildi!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.