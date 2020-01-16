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  4. Müsabakalarda bayılan sporcunun yardımına Gençlik ve Spor İl Müdürü yetişti

Müsabakalarda bayılan sporcunun yardımına Gençlik ve Spor İl Müdürü yetişti

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.01.2020 13:21 | Son Güncelleme

Siirt’te okullar arası yüzme şampiyonasında bayılan öğrenciye Siirt Gençlik ve Spor İl Müdürü Hüsam Olgaç müdahale etti.Okullar arası yüzme şampiyonasında tansiyonu düşen Esma E., (15) adlı sporcu bayıldı.

Siirt’te okullar arası yüzme şampiyonasında bayılan öğrenciye Siirt Gençlik ve Spor İl Müdürü Hüsam Olgaç müdahale etti.
Okullar arası yüzme şampiyonasında tansiyonu düşen Esma E., (15) adlı sporcu bayıldı. Olayı gören Gençlik ve Spor İl Müdürü Hüsam Olgaç müdahale etmek için yardıma koştu. Yarı Olimpik Yüzme Havuzu’nda okullar arası yüzme şampiyonası gerçekleşti. Müsabakalar sırasında Gazi Anadolu Lisesi öğrencisi Esma E. tansiyonunun düşmesi sonucu baygınlık geçirdi. Olayı gören Gençlik ve Spor İl Müdürü Hüsam Olgaç, sağlık görevlileriyle birlikte gence ilk müdahaleyi yaptı. Lise öğrencisi Esma E.’ye yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Siirt Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.
Sporcunun durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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