Müsavat Dervişoğlu'dan çarpıcı iddia! 'Planlama var' diyerek duyurdu: 'Geçit vermeyeceğiz'

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, İstanbul 3. Bölge teşkilat mensuplarıyla Beylikdüzü'nde biraraya geldi. Programda İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Yücel Coşkun, parti üyeleri ve vatandaşlar katıldı. Kahvaltı programında partililere seslenen Genel Başkan Dervişoğlu, " Halep denen yerde, üzülerek ifade ediyorum ki Selefi cihatçı örgütler, Suriye'nin toprak bütünlüğünü ortadan kaldırabilecek bir hamlede bulundular. Türkiye'nin bu gruplarla bir anılmasını temin edecek her türlü girişimden azami ölçüde uzak durmak mecburiyetindeyiz." şeklinde konuştu.

"ÇÖZMEYE MUKTEDİR KADROLAR BİZDE"

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu İYİ Parti'nin kadrolarıyla ilgili eleştirilere değinerek, "Türkiye’nin kurtulabilmesi için İYİ Parti’nin kurtulması ve İYİ Parti’ye biçilen siyasi vadeleri aşarak Türkiye’nin istikbaline yönelik adımları atmaya muktedir kadrolarla büyük bir yolculuk başlatması lazım. Bugün kadrolarımızın kimler olduğu merak ediliyor. Biz bu insanları bir türlü mutlu edemedik. Türkiye’nin en iyi ekonomistleri bizde, Türkiye’nin en iyi hukukçuları bizde, Türkiye’nin en iyi eğitimcileri bizde, Türkiye’nin en iyi jeopolitik ve stratejik plan okuyucuları bizde. Toptancı bir tarih şuuruna sahip ve Türkiye’nin bütün sorunlarını köktenci bir bakış açısıyla çözmeye muktedir kadrolar bizde. Bize dönüp diyorlar ki kadronuz nerede? Bunu merak edenlere buradan söylüyorum. İşte karşında televizyon kameraları. Şöyle bir kurayı gösterin bakalım. İYİ Parti’nin kadrosu neredeymiş? İYİ Parti’nin kadrosu bugün İstanbul’da, Beylikdüzü’nde" dedi.

HALEP AÇIKLAMASI

Konuşmasında Halep'te yaşananlara da değinen Dervişoğlu, "Bakın, ülkemizin güneyinde, Suriye’nin kuzeyinde de önemli olaylar yaşanıyor. Defalarca uyardık, önümüze her mikrofon uzattıklarında söyledik. Türkiye Cumhuriyeti Devleti, şahsi ilişkilerle dış politikası yönetilecek küçük bir ülke değildir. Türkiye, 3 bin yıllık devlet geleneğini, bin yıldır yaşadığı bu coğrafyaya taşımış, iki cihan imparatorluğu üzerine büyük bir Cumhuriyet inşa etmiştir. Devletin üç bin yıllık birikiminin tecrübesinin ve kapasitesinin, bugün iş başında bulunan iktidar tarafından doğru bir biçimde idrak edilmemesi münasebetiyle, dış politika alanında ciddi risklerle karşı karşıya kalıyoruz. Halep denen yerde, üzülerek ifade ediyorum ki Selefi cihatçı örgütler, Suriye’nin toprak bütünlüğünü ortadan kaldırabilecek bir hamlede bulundular. Türkiye’nin bu gruplarla bir anılmasını temin edecek her türlü girişimden azami ölçüde uzak durmak mecburiyetindeyiz." diye konuştu.

"GEÇİT VERMEYECEĞİZ"

Dervişoğlu, "İmralı’da hükümlü bir cani başının Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne getirilerek bir şerefli kürsüden millete ya da partisine hitap ettirilmeye kalkışılmasının ardından gerçek acaba ne olacaktır diye düşünmemiz lazımdır. Abdullah Öcalan Ankara’nın herhangi bir semtinde oturmuyor. Abdullah Öcalan İmralı’da tutuklu. Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne girebilmesi için, umut hakkından yararlanabilmesi için, öncelikle serbest bırakılması icap ediyor. Biz İYİ Parti olarak, bütün dava arkadaşlarımızın direnciyle açık ve net olarak ifade ettik. Bizim cesetlerimizi çiğnemeden o canibaşı Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne giremez dedik. Bütün bunların arkasında bir genel af planlaması vardır, değerli dava arkadaşlarım. Herkesi kapsayacak bir genel af planlaması vardır.; ama Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde bir genel af planlamasına asla geçit vermeyeceğiz" ifadelerini kullandı.



Kaynak: DHABu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır