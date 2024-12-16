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Müsavat Dervişoğlu konuşuyordu, tartışma arbedeye dönüştü! Gazetecilere müdahaleye peş peşe tepkiler

16.12.2024 11:49
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İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu Çorum’da partililerle buluştu. Protokolü ve katılımcıları görüntülemek isteyen basın mensupları ile Dervişoğlu’nun korumaları arasında çıkan tartışma kısa sürede arbedeye dönüştü. Gazetecilere yapılan müdahaleye peş peşe tepkiler geldi.

Müsavat Dervişoğlu konuşuyordu, tartışma arbedeye dönüştü! Gazetecilere müdahaleye peş peşe tepkiler

İYİ Parti Genel Başkanı Musavat Dervişoğlu, Çorum’da dün akşam düzenlenen toplantıda partililer ile buluştu. Buluşma sırasında protokolü ve katılımcıları görüntülemek isteyen basın mensupları ile Dervişoğlu’nun korumaları arasında tartışma çıktı. Tartışma sırasında sert bir şekilde uzaklaştırılmaya çalışan basın mensupları duruma tepki gösterdi. Bunun üzerine salondan çıkartılan basın mensupları ile korumalar arasında arbede çıktı. Arbedeyi görüntülemeye çalışan basın mensuplarına da korumalar tarafından izin verilmedi. Gazeteciler, korumaların kendilerine hakaret ederek darp ettiklerini söyledi.

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Yaşanan olayı kınayan bir paylaşım yapan Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, "İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu’nun Çorum ziyareti esnasında tek amaçları görevlerini yapmak olan Çorum yerel basın mensuplarımızın hakarete uğrayıp darp edildiklerini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayım. Her zaman, her platformda dile getirdiğimiz ve bizim için kıymeti çok büyük olan basın özgürlüğüne karşı yapılan bu kabul edilemez olayı ve buna sebep olanları kınıyor; hakaret ve kötü muameleye maruz kalan tüm basın mensuplarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum" dedi.

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Küresel Gazeteciler Konseyi (KGK) Çorum İl Temsilcisi ve Genel Merkez Yönetim Kurulu Üyesi Hacı Odabaş da korumalar tarafından basın mensuplarına yapılan sert saldırıyı sert bir dille kınadı.

Çorum Gazeteciler Cemiyeti’nden yapılan açıklamada ise gazetecilerin, davetli olarak katıldıkları bir ortamda böylesi bir muameleye maruz kalmalarının asla kabul edilemeyeceği belirtildi.

(İHA)Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

Anahtar Kelimeler:
İYİ Parti müsavat dervişoğlu
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