Müsavat Dervişoğlu sert çıkıştı! İYİ Parti, DEM Parti'ye kapıları kapattı: Cumhuriyet düşmanlarıyla müzakere edecek hiçbir şeyimiz olamaz

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, parti genel merkezinde basın toplantısı düzenledi. Dervişoğlu'nun gündeminde ise DEM Parti heyetinin İmralı'da terörist başı Abdullah Öcalan ile yaptığı görüşme vardı.

Konuyla ilgili olarak sert açıklamalarda bulunan Dervişoğlu, DEM Partili heyetin 28 Aralık'ta İmralı'da PKK elebaşı Öcalan ile yaptığı görüşmeyle TBMM'de Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile gerçekleştirdiği görüşmelerin bir plan çerçevesinde yapıldığını belirtti. Dervişoğlu, "10 yıl önce ilk denemesi yapılan bugünse yeni paradigma adı altında tekrar tedavüle sokulan ihanet planı, tek adam ve iktidarının devamı için Beştepe, Balgat ve İmralı'nın ortaklaştığı bir kalkışma olarak karşımızdadır. Geldiğimiz noktaya bir fikir ve eylem takibiyle varmışlardır. Önce Milli Mücadele'nin karargahı TBMM'yi devreden çıkarmışlar, sonra Cumhuriyet devletini saraya peşkeş çekmişler, şimdiyse son hamle olarak, üniter idari yapımızı, etnik ve bölgesel parçalara ayırmak kararında ortaklaşmışlardır. Bahçeli ve Erdoğan'ın güç verdiği, terörist başının da katkı vereceğini vadettiği, yeni paradigma tam olarak budur" dedi.

"ELİ KANLI BEBEK KATİLİ, TERÖR ÖRGÜTÜ ELEBAŞI TÜRK MİLLETİNİN ÖNÜNE BARIŞ GÜVERCİNİ DİYE ÇIKARILMAKTADIR"

Dervişoğlu, "Yeni paradigmanın ortadan kaldırmak istediği, AK Parti ve DEM Parti'nin 100 yıllık parantez olarak addettikleri Cumhuriyetimizdir. Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı'nın da iştahla alkışladığı proje budur. Hedefi Türk devletidir, mesele de aslında bakarsanız bu kadar basit ve nettir. Arsızlıkları öyle bir hale gelmiştir ki eli kanlı bebek katili terör örgütü elebaşı, büyük Türk milletinin önüne barış güvercini diye çıkartılmaktadır" ifadelerini kullandı.

"BİZİM CUMHURİYET DÜŞMANLARIYLA MÜZAKERE EDECEK HİÇBİR ŞEYİMİZ OLAMAZ"

DEM Parti'ye kapıları kapatan Dervişoğlu, "İYİ Parti olarak bizim Cumhuriyet düşmanlarıyla müzakere edecek hiçbir şeyimiz olamaz. İYİ Parti, affedilmek istenen terör örgütünü ve sözde liderini, onları meşrulaştırmak isteyen sözcülerini, ortaklarını ve siyasi sorumluluğu olmayan heyetlerini hiçbir surette ve hiçbir zaman muhatap almayacaktır. İYİ Parti, Türk milletinin ve Türk devletinin beklentisinin hilafına atılacak hiçbir adımın içinde olmaz, olanlarla da yol yürümez. Sorunlarımızı konuşmaya değil; sorunlarımızı, sorunun kaynağıyla müzakere etmeye karşıyız" diye konuştu.

"MİLLETİMİZİN BİR KERE DAHA KANDIRILMASINA İZİN VERMEYECEĞİZ"

Dervişoğlu, 'Terörsüz Türkiye' kavramı ile terör örgütlerinin ve terörist başının meşrulaştırılmasına karşı olduklarını vurgulayarak, "'Terörsüz Türkiye' ambalajıyla sunulan onursuz siyasetin karşısında dimdik duracak ve milletimizin bir kere daha kandırılmasına izin vermeyeceğiz. Herkes emin olsun ki İYİ Parti'nin durduğu yer, tarihin doğru yeridir ve İYİ Parti doğru yerde konumlanmaya devam edecektir. Sorumluluğumuzun farkındayız. Süreci vakarla izleyen milletimizin duygularına tercüman olmaya da devam edeceğiz. İYİ Parti, Türklüğün son ocağının ateşini söndürtmemek için vardır. İYİ Parti, Türk milletinin aklını da hakkını da hukukunu da ne pahasına olursa olsun sonuna kadar savunacaktır. Bu mücadele neyi gerektiriyorsa fikren, zihnen, bedenen, kimlerle verilecekse gençlerle, kadınlarla, yaşlılarla, nerede verilecekse Meclis'te, meydanlarda, sokaklarda, İYİ Parti bunun çatısıdır, yoludur ve ilan ediyorum ki cephesidir. Türk milletinin sinesinde, yine milletimizle el ele ve omuz omuza başlattığımız bu kutlu mücadele, sonsuza kadar kararlılıkla sürdürülecektir. Sevdası Türkiye, kaygısı Türk milletinin geleceği olan herkesi İYİ Parti'nin çatısı altında buluşmaya ve bu büyük milli mücadeleye katkı sağlamaya davet ediyorum. Operasyon aparatları, milletin vicdanında her geçen gün çığ gibi büyüyen İYİ Parti'yi zaafa uğratmaya uğraşsa da yolumuzdan asla dönmeyeceğiz. Türkiye'yi Türksüzleştirmeyeceğiz. Cumhuriyeti yıktırmayacağız. Türk milletini ve Türk devletini bu karanlık tünelden çıkartacak ve yarının aydınlık ufuklarla buluşturacağız" açıklamasında bulundu.

(DHA)Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır