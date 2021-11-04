HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Politika
  4. Müsavat Dervişoğlu, yıllar sonra Erdoğan'ın o sözünü gündeme getirdi: Unutmadık

Müsavat Dervişoğlu, yıllar sonra Erdoğan'ın o sözünü gündeme getirdi: Unutmadık

04.11.2021 15:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İYİ Parti Grup Başkanvekili Müsavat Dervişoğlu, AK Parti'nin 20 yıllık geçmişine baktıklarında unutamayacakları bir sürecin de "açılım döneminde" yaşandığını belirterek "Sayın Erdoğan, Meclis kürsülerinde 'Habur görüntüleri karşısında umutlanmamak mümkün mü?' diyordu. Bu sözü de unutmadık." dedi.

Müsavat Dervişoğlu, yıllar sonra Erdoğan'ın o sözünü gündeme getirdi: Unutmadık

İYİ Parti Grup Başkanvekili Müsavat Dervişoğlu, Meclis'te düzenlediği basın toplantısı, AK Parti'nin, 3 Kasım 2002 seçimlerinden sonra iktidara geldiğini anımsatarak, bu 20 yıllık iktidar sürecinin, ekonomiden hukuka, dış politikadan milli güvenliğe kadar pek çok alanda çeşitli sorunlara neden olduğunu savundu.

"AK PARTİ İKTİDARINDA GELİŞMEKTE OLAN ÜLKELER GELİŞMEYE DEVAM ETMİŞ, TÜRKİYE İSE GERİDE KALMIŞTIR"

Türkiye'nin, 2002'de büyük bir ekonomik krizden çıktığını, kişi başı gelir sıralamasında 73'üncü sırada olduğunu belirten Dervişoğlu, "Adalet ve Kalkınma Partisi iktidarları ile geçen 20 yılın ardından 76. sıraya gerilemiştir. 2002'de gelişmekte olan ülkeler içindeki payımız yüzde 3,37 olarak ifade ediliyordu, geldiğimiz noktada bu pay yüzde 2’ye düşmüştür. Bunun anlamı şudur: Adalet ve Kalkınma Partisi İktidarı döneminde gelişmekte olan ülkeler gelişmeye devam etmiş, Türkiye ise geride kalmıştır." diye konuştu.

Dervişoğlu, 2022 yılı bütçesinde yatırımların milli gelire oranının sadece yüzde 1,7 olduğunu ifade ederek, "AK Parti'nin beğenmediği 2002 Türkiye'sinin bütçesinde yatırımların milli gelire oranı yüzde 2,3’tü. Krizden çıkmış bir ülke dahi bugünün Türkiye'sine göre yatırımlara daha çok kaynak ayırıyordu." dedi.

İYİ Parti-HDP arasında gerilim! Mithat Sancar'dan Meral Akşener'e yanıt geldiİYİ Parti-HDP arasında gerilim! Mithat Sancar'dan Meral Akşener'e yanıt geldi

Doların, AK Parti iktidara geldiğinde 1,6 lira, bugün ise 9,7 lira olduğunu dile getiren Dervişoğlu, çeyrek altının 2002 seçimlerinden hemen sonra 27,39 lirayken bugün 905 liraya çıktığını söyledi. Dervişoğlu, AK Parti iktidarından önce asgari ücretle yaklaşık 15 çeyrek altın alınırken bugün sadece 3 çeyrek altın alınabildiğini ifade etti.

"ÇİFTÇİLER TARLALARINI EKEMEZ OLDU"

Dervişoğlu, "Adalet ve Kalkınma Partisi iktidarında, çiftçiler tarlalarını ekemez oldu, gençler geleceğe dair umutlarını yitirdiler, sabit gelirliler büyük bir fakruzaruret içerisinde, yoksulluk ve yolsuzluk alabildiğine büyüdü ama bazılarının işleri her zamanki gibi tabiri amiyaneyle tıkırında." diye konuştu.

"BU SÖZÜ DE UNUTMADIK"

AK Parti'nin 20 yıllık geçmişine baktıklarında unutamayacakları bir sürecin de "açılım döneminde" yaşandığını anlatan Dervişoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"PKK terör örgütüyle yürütülen müzakereler o gün de bugün de bizim tarafımızdan bir ihanet süreci olarak tanımlanmaktadır. 2009 yılında 35 PKK'lı teröristin kutlamalarla Habur Sınır Kapısı'ndan girişlerini unutmadık. Bu teröristlerin çadır mahkemelerinde yargılanıp serbest bırakılmalarını ve o çadır mahkemelerinden Türk bayraklarının ve Atatürk posterlerinin kaldırıldığını unutmadık. Sayın Erdoğan, Meclis kürsülerinde 'Habur görüntüleri karşısında umutlanmamak mümkün mü?' diyordu. Bu sözü de unutmadık."

İYİ Parti'den CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun sözlerine tepkiİYİ Parti'den CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun sözlerine tepki

"S-400 İSE BAMBAŞKA BİR FACİADIR"

İYİ Parti Grup Başkanvekili Dervişoğlu, AK Parti iktidarının en başarısız olduğu alanlardan birisinin de dış politika olduğunu öne sürerek, Türkiye'nin, Orta Doğu'daki vekalet savaşlarının tarafı haline getirildiğini savundu.

Dervişoğlu, "ABD kongresinden onay çıkmayacağı ortadayken,'F-35 olmadı, F-16 verin' gibi bir anlayışla Türkiye'nin hakkı olan parayı tahsil etme çabası AK Parti iktidarının içinde bulunduğu aczin göstergesidir. S-400 ise bambaşka bir faciadır. Türkiye, bir yandan 1,4 milyar dolar ödediği F-35 programından uzaklaşırken öte yandan 2,5 milyar dolar ödeyerek satın aldığı S-400 hava savunma sistemini aktive edememiş, dolayısıyla yaklaşık 4 milyar dolar zarara uğratılmıştır." görüşünü öne sürdü.

Bir gazetecinin TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda dün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın sağlık durumu üzerinden yaşanan tartışmaları sorması üzerine Dervişoğlu, "Sayın Cumhurbaşkanı'mıza Cenabı Allah'tan uzun ve sağlıklı ömürler diliyorum." diye konuştu.

KILIÇDAROĞLU AÇIKLAMASI

Dervişoğlu, bir başka soruyu yanıtlarken de CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Kandil'e yönelik açıklamasını değerlendirdi. Dervişoğlu, şunları kaydetti:

"Yerinde buluyorum tabii ki. Kandil, uzunca bir zamandan beri konuşuluyor, Türkiye'nin gündeminde. Terör örgütünün merkezi konumunda. Dolayısıyla Sayın Kemal Kılıçdaroğlu da Türkiye'nin yapması icap eden bir şeye işaret etmiş. Türkiye'nin milli varlığına kasteden bir terör merkezinin elbette ki Türkiye Cumhuriyeti Devleti tarafından önemsenmesi ve gereğinin yerine getirilmesi lazım. Bunu sadece Kılıçdaroğlu da söylemedi. Bu zamana kadar hemen hemen herkes söyledi ama bazı zamanlar Kandil, özellikle açılım sürecinde müzakerelerin merkezi durumuna taşındı. Bu hükümet tarafından oraya kimi zaman kuryeler, aracılar, haberciler gönderildi. O alanda yaşanmış aymazlıkların sonucudur şu anki yaşananlar. O sebeple konuşmamın başında neyi unutmayacağımızı, neyi unutturmayacağımızı söyledim. Sayın Kılıçdaroğlu'nun da unutmamış olmasından büyük bir memnuniyet duydum."

Bir basın mensubunun, Kılıçdaroğlu'nun, "Tezkereye 'hayır' deyip sonra Kandil'i bombalama vaadinde bulunmasının çelişkili olduğu söyleniyor." demesi üzerine Dervişoğlu, "Bu Sayın Kılıçdaroğlu'nun ya da bir CHP sözcüsünün cevaplaması icap eden bir soru. Ayrıca kapsamlı bir çelişki de görmüyorum. Kandil başka bir yer, Suriye'nin kuzeyi başka bir yer" değerlendirmesini yaptı.

Kaynak: AA

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER625 bin TL verdi! Büyücüye hapis625 bin TL verdi! Büyücüye hapis
PARTNER"Bebek akrep burcu olmasın diye dua ediyoruz""Bebek akrep burcu olmasın diye dua ediyoruz"
Bakan Çavuşoğlu "Teklif ABD'den geldi" diyerek duyurduBakan Çavuşoğlu "Teklif ABD'den geldi" diyerek duyurdu
Anahtar Kelimeler:
Recep Tayyip Erdoğan İYİ Parti
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Erdoğan'dan memur maaşı açıklaması

Erdoğan'dan memur maaşı açıklaması

Memur ve emekli zammı ne kadar olacak?

Memur ve emekli zammı ne kadar olacak?

Savaşın ayak sesleri! Gözdağı verdi: Planımız hazır

Savaşın ayak sesleri! Gözdağı verdi: Planımız hazır

Yaşlı çiftin 400 bin lirası bir çırpıda gitti

Yaşlı çiftin 400 bin lirası bir çırpıda gitti

Fatih Altaylı'dan Eyüp Aksu'ya sert tepki: O taksilere sen bindir karını, kızını

Fatih Altaylı'dan Eyüp Aksu'ya sert tepki: O taksilere sen bindir karını, kızını

15 yıl hapis! Çilem Doğan tekrar cezaevine girecek

15 yıl hapis! Çilem Doğan tekrar cezaevine girecek

İlginizi Çekebilir

Telefonun depolama alanını katlayabilirsiniz

Telefonun depolama alanını katlayabilirsiniz

İnsanlık dramı! 9 yaşındaki kızını 55 yaşındaki adama sattı

İnsanlık dramı! 9 yaşındaki kızını 55 yaşındaki adama sattı

Eski flash bellekler ile sürünmeyin, USB 3.1'e geçme vakti!

Eski flash bellekler ile sürünmeyin, USB 3.1'e geçme vakti!

Ekrem İmamoğlu rest çekti: Asla vazgeçmeyeceğim

Ekrem İmamoğlu rest çekti: Asla vazgeçmeyeceğim

Yeni görüntüler ortaya çıktı! Dehşet anları saniye saniye böyle kaydedildi

Yeni görüntüler ortaya çıktı! Dehşet anları saniye saniye böyle kaydedildi

Cumhurbaşkanı Erdoğan görevden almıştı, Naci Ağbal'a yeni görev!

Cumhurbaşkanı Erdoğan görevden almıştı, Naci Ağbal'a yeni görev!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.