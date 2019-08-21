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Müsellim Boğazı'nda 149 düzensiz göçmen kurtarıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.08.2019 10:55 | Son Güncelleme

Milli Savunma Bakanlığından, Müsellim Boğazı'nda tespit edilen 3 ayrı bottaki 149 düzensiz göçmenin kurtarıldığı bildirildi

Milli Savunma Bakanlığından, Müsellim Boğazı'nda tespit edilen 3 ayrı bottaki 149 düzensiz göçmenin kurtarıldığı bildirildi.

Bakanlığın Twitter hesabından, göçmenlerin kurtarılmasına ilişkin bilgi verildi.

Açıklamada, Deniz Kuvvetlerine ait TCG Türkeli karakol gemisi tarafından, Müsellim Boğazı'nda 3 düzensiz göçmen botu tespit edildiği belirtildi.

Sayılarının 149 olduğuna belirtilen düzensiz göçmenlerin, Türk Sahil Güvenlik Botlarınca kurtarılmasının sağlandığı vurgulandı.

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Anahtar Kelimeler:
düzensiz göçmen Sahil Güvenlik

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