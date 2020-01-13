Müşerref’in İdam Cezası Yüksek Mahkemede Bozuldu

Pakistan’da Lahor Yüksek Mahkemesi, eski Cumhurbaşkanı Pervez Müşerref’in vatana ihanetten idam cezasına çarptırıldığı özel mahkemenin anayasaya aykırı olduğu hükmüne vardı. Müşerref’in avukatları bu kararın, Müşerref’in idam cezasını hükümsüz kıldığını savundu.

2014 yılından bu yana Müşerref’in yargılandığı özel mahkeme, geçen yıl Aralık ayında Müşerref hakkındaki 2007 yılına dayalı suçlamalar çerçevesinde idam cezasına çarptırılmasına karar kılmıştı.

Müşerref sözkonusu davalarda, 2007 yılında anayasayı ihlal ederek olağanüstü hal (OHAL) ilan edip, görev süresini yasalara aykırı olarak uzatmak da dahil çeşitli suçlardan yargılandı.

2007 yılında eski Başbakan Benazir Butto’ya düzenlenen suikast de Müşerref’in yargılandığı suçlar arasındaydı.

1999 yılında darbe yoluyla dönemin başbakanı Navaz Şerif’i devirerek yerine geçen Müşerref 2008 yılına kadar ülkede liderliğini korudu. 2013 yılında yeniden göreve gelen Şerif, Müşerref hakkında dava açmıştı.

Aralık ayında Müşerref’e verilen idam cezası muhalefetteki Tüm Pakistan Müslüman Birliği üyelerinin yanı sıra ülkenin güçlü ordu mensuplarınca da eleştirilmiş, Müşerref’in avukatlarıysa kararla ilgili Yüksek Mahkeme’ye itiraz dilekçesi iletmişti.

Yüksek Mahkeme’nin açıkladığı kararla ilgili Pakistan’ın ARY haber kanalına açıklamalarda bulunan Müşerref kararla ilgili ‘mutlu’ olduğunu iletti. Sağlık durumu nedeniyle tedavi için 2016 yılından bu yana Dubai’de bulunan Müşerref sağlığının da iyi olduğunu aktardı.

Pervez Müşerref, modern tarihinde üç askeri darbenin yaşandığı Pakistan’da vatana ihanetle yargılanan ilk askeri lider.

