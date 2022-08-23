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  4. Musevi iş insanı İzel Bardavit arabasında ölü bulundu! Dikkat çeken e-posta: Bir saat sonra evime gel..

Musevi iş insanı İzel Bardavit arabasında ölü bulundu! Dikkat çeken e-posta: Bir saat sonra evime gel..

23.08.2022 18:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul'da 47 yaşındaki Musevi iş insanı İzel Bardavit'in cansız bedeni bulundu. Oturduğu sitenin otoparkındaki otomobilinde silahla vurulmuş halde cesedi bulunan Bardavit'in arkadaşına gönderdiği e-postadaki ifadeler dikkat çekti. Gönderilen e-postada "Bir saat sonra evime gel, beni bul, çocuklarım da sana emanet onlara çok iyi bak" ifadelerinin yer aldığı öğrenildi.

Musevi iş insanı İzel Bardavit arabasında ölü bulundu! Dikkat çeken e-posta: Bir saat sonra evime gel..

İstanbul Sarıyer'de gelen ihbar üzerine harekete geçen polis ekipleri, Musevi iş insanı İzel Bardavit'in cansız bedenini buldu. Otomobil içinde ölü olarak bulunan Bardavit'in arkadaşına gönderdiği e-postadaki ifadeler dikkat çekti. Polisin ilk incelemesi sonrası iş adamının intihar ettiği değerlendiriliyor.

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"BİR SAAT SONRA EVİME GEL, BENİ BUL..."

Olay, saat 14.30 sıralarında Daruşşafaka Mahallesi Açelya Sokak'ta bulunan bir sitenin kapalı otoparkında meydana geldi. İddiaya göre, Musevi iş insanı İzel Bardavit (47) yakın bir arkadaşına "Bir saat sonra evime gel, beni bul, çocuklarım da sana emanet, onlara çok iyi bak" şeklinde e-posta mesajı attı. Mesajı okuyan arkadaşı polisi arayarak durumu bildirdi.

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İNTİHAR ETTİĞİ DÜŞÜNÜLÜYOR

Bildirilen sitenin kapalı otoparkına gelen polis ekipleri, İzel Bardavit'i otomobilinin içinde silahla ateş edilmiş halde ölü buldu. Bardavit'in yanında olay silahı da bulundu. Polisin ilk incelemesi sonrası iş adamının intihar ettiği değerlendiriliyor.

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Bardavit'in cenazesi olay yeri inceleme ekiplerinin yaptığı incelemenin ardından otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: DHA


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