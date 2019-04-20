HABER

Musevilerin Hamursuz Bayramı

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.04.2019 14:47 | Son Güncelleme

Havrayı ziyaret eden Hatay Valisi Rahmi Doğan ve beraberindekilere mayasız ekmek ikram edildi

Hatay Valisi Rahmi Doğan ve beraberindekiler, Musevilerin Hamursuz Bayramı dolayısıyla havrayı ziyaret etti.

Vali Doğan, ziyarette yaptığı konuşmada, bayramların birlik ve beraberliğin, kardeşliğin pekiştiği, sevinçlerin ve mutlulukların zirve yaptığı dönemler olduğunu belirtti.

Hatay’ın bu anlamda diğer şehirlerden farklı olduğunu dile getiren Doğan, ''Üç semavi dinin insanları, burada huzur içerisinde yüzyıllardır mutlu bir şekilde yaşıyorlar. Yüzyıllarca da birlikte yaşayacaklar. Bu coğrafya, herkese yetebilecek nitelikte ve verimlilikte bir coğrafya. Yeter ki insanlar kardeşçe yaşamasını bilsinler.'' ifadesini kullandı.

Doğan, Musevilerin "Hamursuz Bayramı"nı kutladı.

Hatay Musevi Cemaati Vakfı Başkanı Şaul Cenudioğlu da Hamursuz Bayramı'nın önemini anlatan bir konuşma yaptı.

Cenudioğlu, konuklarına mayasız ekmek ikram etti.

Yok böyle maaş! Bu işi yapması için 189 bin lira vereceklerYok böyle maaş! Bu işi yapması için 189 bin lira verecekler
Sertaslan’dan beyaz masa ziyaretiSertaslan’dan beyaz masa ziyareti
Sabiha Gökçen'e Bursa'dan iki ödülSabiha Gökçen'e Bursa'dan iki ödül
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Antakya Hamursuz Hamursuz (Pesah) Bayramı hatay Musevi

En Çok Okunan Haberler

Son dakika: Devlet Bahçeli'den flaş açıklamalar

Son dakika: Devlet Bahçeli'den flaş açıklamalar

Irak sınırından kahreden haber: 4 asker şehit!

Irak sınırından kahreden haber: 4 asker şehit!

Bakan Akar'dan Yunanistan'a tepki

Bakan Akar'dan Yunanistan'a tepki

Yavuz'dan flaş açıklamalar! 'FETÖ bu işin içinde'

Yavuz'dan flaş açıklamalar! 'FETÖ bu işin içinde'

VAR'sız puan durumu güncellendi! İşte yeni sıralama

VAR'sız puan durumu güncellendi! İşte yeni sıralama

Seksenler dizisi devam mı edecek? Flaş açıklama

Seksenler dizisi devam mı edecek? Flaş açıklama

İlginizi Çekebilir

Huawei P30 veya P30 Pro telefonlar Huawei Watch GT ve 3 aylık ekran garantisi hediye!

Huawei P30 veya P30 Pro telefonlar Huawei Watch GT ve 3 aylık ekran garantisi hediye!

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ndeki kopyalama işlemine durdurma kararı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ndeki kopyalama işlemine durdurma kararı

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Ramazan Bayramı tatili belli oldu

Ramazan Bayramı tatili belli oldu

Erdoğan 9 üniversiteye rektör atadı!

Erdoğan 9 üniversiteye rektör atadı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
PKK'nın elebaşları para ve kadın yüzünden birbirine düştü

PKK'nın elebaşları para ve kadın yüzünden birbirine düştü

'Şehitler diyarı' kış ve baharı bir arada yaşıyor

'Şehitler diyarı' kış ve baharı bir arada yaşıyor

ATM'lere sahte para yatırıp bankaları dolandırmışlar

ATM'lere sahte para yatırıp bankaları dolandırmışlar

FETÖ, ihanete böyle hazırlandı: İstanbul'daki darbeye hazırlık toplantıları!

İstanbul'daki darbeye hazırlık toplantıları!

Mersin'de işçi servisi devrildi: 6 yaralı

Mersin'de işçi servisi devrildi: 6 yaralı

Tarlada 40 metre çapında obruk oluştu

Tarlada 40 metre çapında obruk oluştu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.