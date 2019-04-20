Hatay Valisi Rahmi Doğan ve beraberindekiler, Musevilerin Hamursuz Bayramı dolayısıyla havrayı ziyaret etti.

Vali Doğan, ziyarette yaptığı konuşmada, bayramların birlik ve beraberliğin, kardeşliğin pekiştiği, sevinçlerin ve mutlulukların zirve yaptığı dönemler olduğunu belirtti.

Hatay’ın bu anlamda diğer şehirlerden farklı olduğunu dile getiren Doğan, ''Üç semavi dinin insanları, burada huzur içerisinde yüzyıllardır mutlu bir şekilde yaşıyorlar. Yüzyıllarca da birlikte yaşayacaklar. Bu coğrafya, herkese yetebilecek nitelikte ve verimlilikte bir coğrafya. Yeter ki insanlar kardeşçe yaşamasını bilsinler.'' ifadesini kullandı.

Doğan, Musevilerin "Hamursuz Bayramı"nı kutladı.

Hatay Musevi Cemaati Vakfı Başkanı Şaul Cenudioğlu da Hamursuz Bayramı'nın önemini anlatan bir konuşma yaptı.

Cenudioğlu, konuklarına mayasız ekmek ikram etti.

