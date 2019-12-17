HABER

Musevilerin Hamursuz Bayramı’nda tüketecekleri fındık yağı Afyonkarahisar’dan karşılanıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.12.2019 10:04 | Son Güncelleme

İsrail ve ABD başta olmak üzere İngiltere, İtalya’da yaşayan Musevilerin her yıl kutladığı Hamursuz Bayramı’nda (Pesah) tüketilecek fındık yağları Afyonkarahisar’da bir yağ firması tarafından karşılanıyor.Hamursuz Bayramı’nda tüketilecek fındık yağlarının üretim sürecini incelmek üzere ABD’den Afyonkarahisar’a gelen din adamı Yahudan Taub, Afyonkarahisar’daki fabrikanın fındık yağını beğendiklerini söyledi.

İsrail ve ABD başta olmak üzere İngiltere, İtalya’da yaşayan Musevilerin her yıl kutladığı Hamursuz Bayramı’nda (Pesah) tüketilecek fındık yağları Afyonkarahisar’da bir yağ firması tarafından karşılanıyor.
Hamursuz Bayramı’nda tüketilecek fındık yağlarının üretim sürecini incelmek üzere ABD’den Afyonkarahisar’a gelen din adamı Yahudan Taub, Afyonkarahisar’daki fabrikanın fındık yağını beğendiklerini söyledi. Organize Sanayi Bölgesi’ndeki (OSB) fındık yağı üretilen fabrikada tüm üretim aşamaları din adamı Taub’un gözetiminde gerçekleşiyor. Tedarik edilecek 5 konteynır yağın tamamlanacağı güne kadar fabrikada incelemelerini sürdürecek olan Taub, üretim süreci tamamlandığında tekrar ABD’ye dönecek.
FINDIK YAĞINI TRÜKİYE’DEN ALIYORUZ
Musevilerin nasıl yaşaması ve beslenmesi gerektiği kutsal kitapları Tevrat’ta anlatıldığını dile getiren Taub, yaptığı açıklamada, şunları söyledi:
"İnancımıza göre, 7 gün boyunca hiçbir şekilde maya ve tahıl içermeyen ürünler tüketiyoruz. Bu süreçte tamamen ağaçlarda yetişen ürünleri tüketiyoruz. Museviler de kendi aralarına bölünmüşler. Bu bölünmeye karşılık kimileri pamuk yağı tüketebilirken birçoğumuz da tüketemiyor. Bu da yorumlamalarla ve din adamlarıyla ilgili. Bu süreçte üretilen ceviz yağı, fındık yağı, badem yağı ve palmiye yağı içerisinde en iyisinin fındık yağı olduğunu düşünüyoruz. Bundan dolayı da fındık yağını Türkiye’den almayı tercih ediyoruz."
TÜM İŞLEMLER İSTEDİĞİMİZ GİBİ YAPILIYOR
Taub, Kosher Sertifikası gereğince, alacakları ürünlerin fabrikada sterilizasyonu yaptıklarını vurguladı. Alacakları ürünün ham maddesinin uygun olduğunda verdikleri onayla üretimin başladığını aktaran Taub, "Bunu her fabrika sağlayamıyor. Çünkü Kosher, bugün Amerika’ya gittiğiniz zaman İSO ve HASİP gibi bir kalite belgesi olarak görülür. Dünyanın her yerinde artık bu şekilde kabul ediliyor. Ben, Türkiye’ye ilk kez geldim. Bu fabrikayı da ilk defa görüyorum. Biz bu işi 20 yıldır yapıyoruz. Bu fabrikanın birçok fabrikadan çok daha ileri olduğunu ve bu kurallara çok sadık kaldığını düşünüyorum. Gönül rahatlığıyla fındık yağını Kosher altında tüketilebilir. Benim bu konuda gönlüm rahat. Fabrika sahiplerine de güveniyorum. Tüm işlemler istediğimiz gibi yapılıyor." diye konuştu.
5 KONTEYNERLİK İHRACATIMIZ VAR
İşletmenin Üretim Müdürü Mehmet Çiftçi de "Hamursuz Bayramı" için yaklaşık 25 yıldır Yahudi din adamlarının gözetiminde üretimini yaptıkları söyledi. Fındık yağlarını İsrail, ABD, İngiltere ve İtalya’ya ihraç ettiklerini ifade eden Çiftçi; “Her yıl bayram öncesi, din adamlarının yağ üretimini gözlemlemek için fabrikamız geliyor. İsrail’e ilk ihracatımız 1995 yılında başladı. O yıldan beri de Musevi din adamları fabrikamıza geliyorlar ve buradaki üretimin tamamında bulunuyorlar. Ürünlerde herhangi bir karışımın olup olmadığını inceliyorlar. Ürünlerin kalitesi uygunsa ancak o zaman kabul ediyorlar. Kendisi, ABD’den geldi ve oraya yapılacak 5 konteynerlik ihracat için burada” konuşmasını tamamladı.

'Karabasan' uyarısı! Bu belirtilere dikkat 'Karabasan' uyarısı! Bu belirtilere dikkat
Sobadan sızan gaz yaşlı kadının hayatına mal olduSobadan sızan gaz yaşlı kadının hayatına mal oldu
Zirvede 'Noel Anne' çekimiZirvede 'Noel Anne' çekimi
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Eski hastane binasında fuhuş iddiası! Yatak odasına çevirmişler!

Eski hastane binasında fuhuş iddiası! Yatak odasına çevirmişler!

CHP'li belediye başkanı FETÖ'den tutuklandı!

CHP'li belediye başkanı FETÖ'den tutuklandı!

Çukur'da şok final! Ünlü oyuncu veda mı ediyor?

Çukur'da şok final! Ünlü oyuncu veda mı ediyor?

Asgari ücrette yeni talep!

Asgari ücrette yeni talep!

BMC'nin sahibinden Erdoğan'la ilgili çarpıcı sözler!

BMC'nin sahibinden Erdoğan'la ilgili çarpıcı sözler!

O sözlere çok sinirlendi! 'Gazeteciliği sizden öğrenmedim'

O sözlere çok sinirlendi! 'Gazeteciliği sizden öğrenmedim'

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

İngiliz ajan ölü bulunmuştu! Ölüm nedeni belli oldu

İngiliz ajan ölü bulunmuştu! Ölüm nedeni belli oldu

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

İzmir’de deprem

İzmir’de deprem

Gelecek Partisi’nin Kurucular Kurulu'ndaki isimler!

Gelecek Partisi’nin Kurucular Kurulu'ndaki isimler!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Antalya'da bankada soygun girişimi! Olay yerine çok sayıda polis sevk edildi

Antalya'da bankada soygun girişimi! Çok sayıda polis sevk edildi

Ankara'da peş peşe operasyonlar! Yüzlerce gözaltı kararı

Ankara'da peş peşe operasyonlar! Yüzlerce gözaltı kararı

Adana'da yol kenarında üzeri battaniyeyle örtülü erkek cesedi bulundu

Dehşete düşürdü! Böyle bulundu

Varto Belediye Başkanı Ülkü Karaaslan gözaltına alındı

Belediye başkanı gözaltına alındı

Bitlis'te 46 köy ve mezralarında sokağa çıkma yasağı ilan edildi

46 köyde sokağa çıkma yasağı!

Bursa ve İstanbul'da eş zamanlı 'silah' operasyonu! Gözaltılar var

Bursa ve İstanbul'da eş zamanlı 'silah' operasyonu!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.