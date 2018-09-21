MÜSİAD 100. Genel İdare Kurulu Toplantısı

Erdoğan, geleneksel sporları geniş çerçevede düşündüklerini belirterek, geleneksel sporlarla ilgili serüvenin dünya için de değerli olduğunu, yerel sporların dünyanın başka bölgelerinde de ilgi çektiğini anlattı.

Okçuluk branşında sporcuların madalya alma aşamasına geldiğini aktaran Erdoğan, "Spor kulubü olarak yaptığımız pratikler dikkate alınıyor. Bir yandan teknolojiyi kullanırken diğer yandan Türk Osmanlı yayının imalatını hayata geçirmeye çalıştık. Okçulukta da başarılı olduk." dedi.

Erdoğan, toplantının ilk oturumunda yaptığı konuşmada, okçuluğu geliştirmek için çalışmalar yaptıklarını, lisanslı faal okçu sayısının 5 yılda 20 binin üzerine çıktığını söyledi.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan, MÜSİAD Kurucu Başkanı Erol Mehmet Yarar, Balçova'daki bir otelde düzenlenen "Spor Endüstrisi ve Ekonomiye Katkısı" konulu MÜSİAD 100. Genel İdare Kurulu Genişletilmiş Başkanlar Toplantısı'na katıldı.

İZMİR (AA) - Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan, geleneksel sporların desteklenmesinin sadece Türkiye'de değil, tüm dünyada kültürel uyanış vesilesi olduğunu belirtti.

Dünyada geleneksel sporlarla ilgili ciddi taban bulunduğuna dikkati çeken Bilal Erdoğan, kültürel anlamda ikili ilişkilerin gelişmesinde de sporun payı olduğunu hatırlattı.

- "Adaletsizlik çağı"

Erdoğan, dünyada kültürel eşitsizlik, adaletsizlik çağı yaşandığına işaret ederek, "Ekonomik olarak Batı'nın tahkim ettiği 200 yılın sonucu olarak şunu görüyoruz, Batı'nın ekonomik alandaki hegemonyası ekonomik alanla sınırlı kalmıyor. Askeri alanda da kendini gösteriyor." diye konuştu.

Bunun kültürel alanda da yansımalarının görüldüğünü vurgulayan Erdoğan, şöyle devam etti:

"Nasıl ki daha önce çok gelişmiş kültürler, tarihin karanlık sayfalarına gömüldülerse yaşadığımız tarihte de kültürlerin gömülmeye, yok edilmeye çalışıldığını görüyoruz. Biraz kurcaladığımızda ekonomik sebepler görüyoruz. Batı kendi ürettiklerini satarken reklamı kültür sahasında yapıyor."

"Kültürel adaletsizlikle mücadele etmek için kitlesel metodları bulmak lazım." diyen Bilal Erdoğan, bunun söylemlerle yapılamayacağını, Türkiye'de yerli ve millilik vurgusunun genç nesillerde karşılık bulduğunu söyledi.