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MÜSİAD 100. Genel İdare Kurulu Toplantısı

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.09.2018 19:30 | Son Güncelleme

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu: - "Maalesef transfer politikasıyla ülkemiz ciddi bir başarı elde edemedi. Bu noktadan çıkıp üretim mecrasında yol alarak yeni yetenekleri keşfetmek lazım" - "Bakanlık olarak geleneksel sporlarımıza da daha fazla destek olacağız. Daha fazla destekleyerek sporu bir tekel haline gelmiş ülkelerin hegemonyasından kurtarma yolunda mücadeleye ortak olacağız"

İZMİR (AA) - Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, "Maalesef transfer politikasıyla ülkemiz ciddi bir başarı elde edemedi. Bu noktadan çıkıp üretim mecrasında yol alarak yeni yetenekleri keşfetmek lazım." dedi.

Bakan Kasapoğlu, Balçova'daki otelde düzenlenen "Spor Endüstrisi ve Ekonomiye Katkısı" konulu MÜSİAD 100. Genel İdare Kurulu Genişletilmiş Başkanlar Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, spor ekonomisine büyük önem verdiklerini, diğer bakanlıklarla yerli ve milli üretim temalı toplantılarda spor endüstrisi konusunu ele aldıklarını söyledi.

İzmir'deki Altınordu Kulübü'nün yerli üretim ve altyapıyı teşvik anlamında önemli bir örnek olduğuna işaret eden Kasapoğlu, bakanlık olarak transfer yerine üretimi ve altyapıyı önemseyen kulüpleri teşvik edeceklerini dile getirdi.

Kasapoğlu, Türkiye'de son 10-15 yılda sporda tesisleşme konusunda büyük gelişme yaşandığına dikkati çekerek, "Tesislerimizi incelediğimizde dünyanın en genç spor tesisleri bizde. Özellikle 30'dan fazla stadyumu son 15 yılda gerekleştirdik. Dünyanın en yeni, en modern statları. 3 bine yakın mahallede futbol, basketbol ve voleybol kortlarından oluşan alanlarımız var. Sporun tabana yayılmasını önceledik ve 2000'li yılların başında açık varsa kapanmış oldu." şeklinde konuştu.

- Hedef sportif başarı

Sportif başarı ve sporun tabana yayılması noktasında çok pozitif bir ifadede bulunamayacağını belirten Kasapoğlu, sivil toplum kuruluşları, yerel yönetimler ve diğer kuruluşların desteğiyle sportif başarıyı sağlamayı hedeflediklerini vurguladı.

Bakan Kasapoğlu, tesislerdeki gelişimin sportif organizasyonlar konusunda da geçerli olduğunu dile getirerek, şöyle konuştu:

"Hem organizasyon hem tesisler için pozitif durum var ancak bunun ekonomisi noktasında rakamlar apaçık gösteriyor ki ileri noktada değiliz, hak ettiğimiz noktada değiliz. Onca imkana rağmen demek ki bir şeyler eksik. İnşallah iş birliği ile hem sivil toplum kuruluşlarımızın, müteşebbislerimizin iş birliğiyle bu açığımızı da kapatma noktasında ümitvarız. Bunu da en kısa zamanda gerçekleştireceğiz.

Gerçekleştirmemek için bahane yok. Tesis var, coğrafyamız mükemmel. İnşallah bir ciddi koordinasyonla birlikte bu açığı, bu eksiği kapatacağız."

- Transfer yerine üretim

Sporun sosyoekonomik yönüne dikkati çeken Kasapoğlu, "Pek çok forma ülkemizin tekstillerinden üretiliyor ama başka markalar altında ülkemizin kulüplerince teslim alınıyor. Bu anlamda bu açığı gidermede iş adamlarımız ciddi bir kar potansiyeline sahip hem de ciddi sorumluluğa sahip." diye konuştu.

Bakan Kasapoğlu, spor yayıncılığının da spor malzemelerinin de ekonomik öneminin bulunduğunu söyleyerek, ekonomik anlamda asıl önemli konunun transfer yerine üretimi öncelik haline getirmek olduğunu vurguladı.

"Maalesef transfer politikasıyla ülkemiz ciddi bir başarı elde edemedi. Bu noktadan çıkıp üretim mecrasında yol alarak yeni yetenekleri keşfetmek lazım." diyen Kasapoğlu, ilkokuldan itibaren yetenek taraması yaptıklarını ve çocukları yeteneklerine göre ilgili branşlara yönlendirdiklerini kaydetti.

- "Geleneksel sporlarımıza da daha fazla destek olacağız"

Uzakdoğu ülkelerinin judo ve tekvando gibi branşlarla futbol, voleybol ve basketbol gibi spor dallarının menşei Batı'nın hegemonyasını deldiklerini dile getiren Kasapoğlu, "Geleneksel sporlarımızın bu hegemonyayı yok etme anlamında önemli olduğunu düşünüyorum. Bakanlık olarak geleneksel sporlarımıza da daha fazla destek olacağız. Daha fazla destekleyerek sporu bir tekel haline gelmiş ülkelerin hegemonyasından kurtarma yolunda mücadeleye ortak olacağız." şeklinde konuştu.

Bakan Kasapoğlu, devletin spora çok ciddi yatırım yaptığını vurgulayarak, verimlilik ve etkinlik konusunda sorunları aşmaya yönelik çalışmalar gerçekleştirdiklerini sözlerine ekledi.

Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu'nun konuşmasının ardından toplantı basına kapalı devam etti.

MÜSİAD 100. Genel İdare Kurulu Toplantısı

- Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu: - "Maalesef transfer politikasıyla ülkemiz ciddi bir başarı elde edemedi. Bu noktadan çıkıp üretim mecrasında yol alarak yeni yetenekleri keşfetmek lazım" - "Bakanlık olarak geleneksel sporlarımıza da da

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Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, İzmir’de

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, İzmir’de
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Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, İzmir’de

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, İzmir’de
3 / 6

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, İzmir’de

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, İzmir’de
4 / 6

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, İzmir’de

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, İzmir’de
5 / 6

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, İzmir’de

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, İzmir’de
6 / 6

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, İzmir’de

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, İzmir’de
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Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu MÜSİAD

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