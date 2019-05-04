İSTANBUL (AA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Cumhur İttifakı üzerinde birçok spekülasyona girmek isteyenlere de seslenmek istiyorum; Boşuna uğraşmayın, bizim ittifakımızı bozamayacaksınız." dedi. Erdoğan, MÜSİAD 25. Olağan Genel Kurulu ve Genel Merkez Binası Açılış Töreninde, AK Parti'yi hukuki haklarını kullandığı için suçlayanların, geçmişte sandıktan çıkan iradenin bizatihi kendisine nasıl savaş açtıklarını çok iyi hatırladıklarını anlattı. Tarihleri boyunca milletin değerleri ve iradesiyle kavga edenlerin suskunluk içerisine girmelerinin gerisindeki stratejiyi de stratejinin sahiplerini de çok iyi bildiklerini dile getiren Erdoğan, "Biz milletimizin hakkı, hukuku, değerleri, iradesi söz konusu olduğunda yedi düvele karşı koymaktan çekinmedik ki bunların karşısında tereddüde düşelim. Ülkenin hiçbir meselesiyle ilgili en küçük bir tespitleri, teklifleri, projeleri olmayanları allayıp pullayıp millete umut olarak pazarlayanların taktiği çökmeye mahkumdur. CHP'nin gerçek yüzünü milletten saklamaya, CHP'yi milletten kaçırmaya, CHP’nin faşist zihniyetini perdelemeye hiç kimsenin gücü yetmeyecektir." diye konuştu. Bunlar da ilginizi çekebilir PARTNER İşkence gibi hayat! Sevgilisi zayıflamasını istemeyince... GOFEST ödül töreni Bakan Kasapoğlu'nun katılımıyla gerçekleşti Trafik Haftası'nda simülasyon araçta kazayı yaşadılar

"Bu mesele bir beka meselesidir." diyen Erdoğan, şöyle devam etti: "Kandil'den nasıl talimatların verildiğini gördünüz, izlediniz. Nasıl tehditlerin yağdırıldığını gördünüz. Daha şimdiden söyledikleri ne? 'Kürdistani heyetlerimiz kazandı' diyor. Diyen kim? Eşbaşkanlardan bir tanesi. Her şey bu kadar açık ve ortada. Böyle bir beka meselesi ortadayken buna karşı biz sessiz mi kalacağız? Böyle kolay kabul edilebilir bir şey değil. Bu kifayetsiz muhterislerin ağızları, elleri, kolları daha ne kadar bağlı olarak tutulabilecektir. İstiklal Marşımızı okumaktan çekinenler, İstiklal Marşımızı okutulmasına engel olmaya çalışanlar bu ülkede beka meselesinin taklitçileri değil de nedir? İşte bunun HDP'de olması -alıştık onlara- ama CHP'de de aynı şey var. İşte Adalar'da Bay Kemal orada İstiklal Marşı'nı okurken kendi adayı İstiklal Marşı'nı okumuyor. Adalar sakinleri buna rağmen orada bunları seçiverdi. Düşünün bu bizim İstiklal Marşımız. İstiklal Marşımızın karşısında dahi duruşu olanlar bir bedel Allah'ın izniyle ödeyeceklerdir."

- "Hiçbir fani güç bizim sırtımızı yere getiremez" Eninde sonunda gerçeğin ortaya çıkacağını kaydeden Erdoğan, "Bunların gerçek yüzleri ortaya çıktığı, gerçek düşünceleri kelimelere döküldüğü zaman milletimiz çevrilen tezgahı daha iyi görecektir." dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları kaydetti: "Aynı çevreler Gezi olaylarını milletimize ağaç sevgisi diye yutturmaya kalkmışlardı. Aynı çevreler PKK'lı teröristleri 'çiçek çocuk' diye pazarlamaya çalışmıştı. Aynı çevreler çukur eylemlerini hak arayışı kılıfına sokmak için uğraşmışlardı. Hatırlayınız, aynı çevreler 7 Haziran seçimlerini demokrasinin baharı 1 Kasım seçimlerini demokrasinin kışı hissiyatıyla taktim etmişlerdi. Aynı çevreler Suriye sınırı boyunca terör koridoru kurma projesini ‘mazlumların zulümden kurtuluş mücadelesi’ diye pazarlamışlardı. Aynı çevreler FETÖ ihanet şebekesinin darbe girişimlerini tiyatro diyerek ibra etmenin peşine düşmüşlerdi. Aynı çevreler 24 Haziran seçimlerinde yüzde 30'u yüzde 52'den büyük göstermeye kalkarak matematik bilimine dahi ihanet etmişlerdi. Şimdi de aynı çevreler 31 Mart seçimlerinin sonuçları üzerinden yeni hayaller kuruyorlar. Cumhur İttifakı yüzde 52 almıştır beyler. İyi tanıdıklarını, çözdüklerini, bundan hareketle de alt edebileceklerini sananlar ellerindeki malzemenin çürüklüğünün farkında değiller. Milletimizde gönül ve kafa birliği devam ettiği müddetçe, Allah'ın izni ile hiçbir fani güç bizim sırtımızı yere getiremez. Vesayetçilerin, cuntacıların, darbecilerin, içerideki ve dışarıdaki envai çeşit lobinin nice tuzağını bozduk, bu sinsi oyunu da bozacağız. Çünkü biz hep halkın ve hakkın hizmetinde olduk, öyle de devam edeceğiz."

Önlerinde cumhurbaşkanlığı ve meclis olarak yaklaşık 4 yıl, belediyelerde de 5 yıllık icraat dönemi bulunduğunu ifade eden Erdoğan, milletin kendilerinden sorunların çözümünü beklediğini ve bunun için de çok çalışarak önlerindeki dönemi verimli şekilde değerlendireceklerini vurguladı. - Cumhur İttifakı Cumhur İttifakı'nın yeni dönemin lokomotifi ve istikrarın güvencesi olmayı sürdüreceğine işaret eden Erdoğan, "Cumhur İttifakı üzerinde birçok spekülasyona girmek isteyenlere de seslenmek istiyorum; Boşuna uğraşmayın. Siz bizim ittifakımızı bozamayacaksınız. Bizler Cumhur İttifakı olarak, başta Sayın Bahçeli olmak üzere el ele vererek şu ana kadar nasıl geldiysek, bundan sonra da aynı kararlılıkla yolumuza devam edeceğiz." ifadelerini kullandı. Ekonomiden adalete kadar her alanda yapısal reformların hazırlıklarını hızla yaptıklarını aktaran Erdoğan, Bunların bir kısmının cumhurbaşkanlığı kararnameleriyle, bir kısmı mecliste yasa veya anayasa değişikliği olarak yürürlüğe gireceğini söyledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, özellikle yatırım, üretim, ihracat, istihdam konularında hızlı sonuçlar alacak formüller üzerinde durduklarını vurgulayarak yerel ve küresel yatırımların hepsine destek vermeye hazır olduklarını belirtti.

- "Ülkemizi 2023 hedeflerine ulaştırmakta kararlıyız" Milletin, Türkiye'nin istikrarı ve güvenliği için son dönemde gerçekten çok büyük bedeller ödediğini dile getiren Erdoğan, şunları aktardı: "Bize düşen ekonomiyi yeniden yükselişe geçirerek, milletimize karşı şükranlarımızı ifade etmektir. Kur üzerinden ekonomimizi çökertme hesapları devam ediyor olmakla birlikte artık kontrol bizim elimizdedir. Geçen yılın ağustos ayında yaşananların bir daha tekrarlanmamasını sağlayacağız. Küçük inişler çıkışlar elbette olacaktır ama asla yıkıcı patlamalara izin vermeyeceğiz. Enflasyonda tüketici fiyatlarında düşüş eğilimi malum sürüyor. Üretici fiyatlarını da dizginlemeye başladık. Çarşıdaki, pazardaki, mutfaktaki sıkıntıları çok iyi biliyoruz. Bunların çözümünü önceliklerimizin en başına aldık. Milletimizin seçim değil geçim derdinde olduğunun şuuruyla gece gündüz çalışıyoruz. İhracatta 36 milyar dolarla geldik 17 yıl önce. Şimdi 170 milyar dolar sınırındayız. İnşallah mayıs ayıyla birlikte bu sınırın üzerine çıkmış olacağız. İstihdamda ilk üç ayda yavaş seyreden yükselişin nisan ayıyla birlikte adeta patlama yaptığı anlaşılıyor. İş dünyasıyla 2,5 milyonluk istihdam konusunda anlaştık. Biz gereken teşvik ve destekleri sağlıyoruz. İşverenlerimizin de biraz fedakarlık yapmasıyla istihdamdaki kayıplarımızı tamamen kapatıp 30 milyon hedefine doğru ilerleyeceğimize inanıyorum."

11 bin üyesi olan MÜSİAD'ın her üyesinin iki üç kişiyi istihdam etmesini isteyen Erdoğan, "Yukarıda da bunun bazı faydalarını size ayrıca anlatırım. Sizin de birilerine örnek olmanız lazım. Bunun için en az iki veya üç tane işsizi istihdam sahibi yapıp MÜSİAD bir ekmek kapısı olduğunu da Türkiye'ye değil tüm dünyaya haykırsın." dedi. Yatırımcıları cesaretle harekete geçmeye, ellerini taşın altına koymaya çağıran Erdoğan, "En büyük ve karlı iş fırsatlarının bu tür dönemlerde ortaya çıktığının unutulmamasını rica ediyorum. İthalatımızdaki düşüş ve ihracatımızdaki düzenli yükseliş ülkemizde üretimin cazibesinin arttığına işaret ediyor. Bu durum inşallah tüm kapasite kullanım oranlarının yükselmesine hem de yeni yatırımların hızlanmasına da yol açacaktır. Velhasıl bu ülkenin çözüm bekleyen hangi meselesi varsa bunun çaresi yine Cumhurbaşkanı olarak şahsımın sorumluluğunda olan yönetimdir. Meclisimizle, partimizle, iş dünyamızla, sivil toplum kuruluşlarımızla hepsinin üzerinde de milletimizle el ele verip ülkemizi 2023 hedeflerine ulaştırmakta kararlıyız. MÜSİAD ailesinin bu kritik dönemde yine yanımızda yer alacağına inanıyorum." değerlendirmesini yaptı.