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MÜSİAD ABD başkanlığında görev değişimi

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.10.2019 01:08 | Son Güncelleme

MÜSİAD ABD’nin kurucularından olan ve son 5 yıldır başkanlığını yürüten iş adamı Mustafa Tuncer, görevi New Jersey’de gıda sektöründe faaliyet gösteren Ayhan Özmekik’e devretti

NEW YORK (AA) – Türkiye’deki Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği'nin (MÜSİAD) ABD’deki kuruluşu MÜSİAD ABD başkanlığında görev değişimi yapıldı.

MÜSİAD ABD’nin kurucularından olup son 5 yıldır başkanlığını yürüten iş adamı Mustafa Tuncer, görevi New Jersey’de gıda sektöründe faaliyet gösteren Ayhan Özmekik’e devretti.

Tuncer, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye’nin milli markalarından MÜSİAD’ın ABD’deki bayrağını beş yıldır dalgalandırdıklarını belirterek, “Kuruluşunda 3 kişi ile yola çıktığımız MÜSİAD ABD, bugün New York ve Washington’da birer ofisi, ABD’de 100’u aşkın üyesi, 20’den fazla şehirde de temsilcisi bulunan bir kurumdur.” dedi.

Tuncer, MÜSİAD ABD’nin kuruluşundan bu yana Türkiye’nin, hem ekonomik saldırılar hem de 15 Temmuz gibi demokrasiye yönelik kanlı darbe girişimleri gibi travmatik dönemler geçirdiğini vurgulayarak, “Bu saldırılara karşı burada en fazla mücadele eden kurumların başında geldik, ekonomik ve sosyal içerikli 130'dan fazla programa imza attık. Ancak 3'üncü dönemine girdiğim başkanlığı artık arkadan gelen arkadaşlara devir teslim yapmak gerekiyor ki güzel bir örneklik teşkil edelim.” diye konuştu.

Tuncer, “Her yeni başlangıç yeni bir dinamizm getirir. Bu, kurumu daha da güçlendirecektir, bunun için gençlerin önünü açmamız lazım.” dedi.

Başkanlık görevini devralan Özmekik de Tuncer’e hizmetlerinden dolayı teşekkür ederek, “MÜSİAD ABD olarak, bundan önce olduğu gibi bundan sonra da çalışmalarımızı tüm insanlığa faydalı olacak şekilde kararlı bir şekilde sürdürmeye devam edeceğiz.” ifadelerini kullandı.

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Anahtar Kelimeler:
Ayhan Özmekik Mustafa Tuncer MUSİAD ABD Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği'nin (MÜSİAD)

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