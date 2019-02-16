HABER

MÜSİAD Avrupa Genel İdare Kurulu

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.02.2019 02:58 | Son Güncelleme

MÜSİAD Genel Başkanı Abdurrahman Kaan: - "Bizimle birlikte yürüyen tüm ülkeler kazanacaktır. Türkiye’nin olmadığı bir küresel ekonomi eksiktir" - "Türkiye zor bir yıl olacağı öngörülen 2019’a, kendi siyasi ve ekonomik paradigma değişimini başlatarak iyi bir hazırlık yaptı"

MÜNİH (AA) - Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Genel Başkanı Abdurrahman Kaan, Türkiye’nin olmadığı bir küresel ekonominin eksik olacağını söyledi.

MÜSİAD Avrupa Genel İdare Kurulu'nun Münih'te verdiği yemekte konuşan Abdurrahman Kaan geçen yılın hem Türkiye hem de dünya tarihinde önemli virajlardan biri olduğunu farklı aktörlerin öne çıktığını ve çetin ticaret savaşları yaşanacağının da sinyallerinin alındığını ifade etti.

MÜSİAD Genel Başkanı, ''Bizimle birlikte yürüyen tüm ülkeler de kazanacaktır. Türkiye’nin olmadığı bir küresel ekonomi eksiktir.'' dedi.

Kaan, içinde bulunulan sürecin ülkelerin küresel ekonomideki yerlerini belirlemeleri açısından son derece önemli olduğunu ve büyük fırsatlar barındırdığını dile getirerek, ''Türkiye bu süreci doğru okuyarak daha rekabetçi bir yapıya kavuşmayı başarırsa, bu büyük fırsat alanını diğer ülkelere teslim etmeden, kendi payına düşene sahip olmanın ötesinde, o payı kendi belirleyecektir. Güçlüklerle gelen bu atılım fırsatını iyi değerlendirmemiz gerekiyor.
Türkiye olarak 2018’in sert geçen ekonomik iklimi dolayısıyla güçlü bir muhasebe yaptık ve zayıf yönlerimizi, açıklarımızı tespit ettik.'' diye konuştu.

Artık kısa vadeli planlara ya da anlık gelişmelere değil, uzun vadeli politikalara odaklanmak gerektiğini söyleyen Kaan isabetli bir yol haritasının kalıcı ve sürdürülebilir başarıyı getireceğini belirtti.

Türkiye ekonomisinin sağlam temelleri ve kendine özgü dinamikleri olduğuna işaret eden Kaan, şunları söyledi:

''Türkiye, bu bakımdan tecrübeli bir ülke.
İşte bu tecrübe ve birikimle Türkiye, zor bir yıl olacağı öngörülen 2019’a, kendi siyasi ve ekonomik paradigma değişimini başlatarak iyi bir hazırlık yaptı. Bu doğrultuda açıklanan Yeni Ekonomi Programı dengelenme, disiplin ve değişim ayakları üzerine oturuyor. Bugün içinde bulunduğumuz dengelenme sürecini başarıyla sürdürüyoruz.
Programla açıklanan yol haritasına baktığımızda, şunu gönül rahatlığıyla ifade ediyoruz, bizler, üretmeye ve büyümeye devam edeceğiz.
Bunun sonucunda kazanan yalnız biz olmayacağız bizimle birlikte yürüyen tüm ülkeler de kazanacaktır. Çünkü artık şunu çok net görebiliyoruz, Türkiye’nin olmadığı bir küresel ekonomi eksiktir.''

Türkiye'nin tüm Avrupa Birliği ülkeleri için çok önemli bir ticari partner olduğunu dile getiren Kaan, Avrupa’nın Türkiye'ye, Türkiye'nin de Avrupa’ya ihtiyacı olduğunu ifade etti.

Kaan, iş adamlarının siyasetçi olmadığını belirterek, ''İş insanları olarak siyaset arenasında yaşanan gelişmelerden bağımsız kurduğumuz bu kıymetli bağı korumak zorundayız.
Ülkelerimizin menfaatlerini önceleyerek milletimize ve tüm dünyaya karşı bir sorumluluğumuz olduğu bilinciyle bunu yapmalıyız.'' diye konuştu.

Çırılçıplak poz vermiş: 'Böyle biri nasıl orduda çalışır?Çırılçıplak poz vermiş: 'Böyle biri nasıl orduda çalışır?
İBB'nin yol bakım çalışmaları 7/24 devam ediyorİBB'nin yol bakım çalışmaları 7/24 devam ediyor
Kastamonu'da uyuşturucu operasyonuKastamonu'da uyuşturucu operasyonu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
MÜSİAD Genel Başkanı Abdurrahman Kaan MÜSİAD Avrupa Genel İdare Kurulu

En Çok Okunan Haberler

Erdoğan açıkladı! İşte yeni askerlik sistemi

Erdoğan açıkladı! İşte yeni askerlik sistemi

Metris cezaevinde hareketlilik!

Metris cezaevinde hareketlilik!

Trump duyurdu! 24 saat içinde...

Trump duyurdu! 24 saat içinde...

Görülmemiş sevgililer günü hediyesi!

Görülmemiş sevgililer günü hediyesi!

Ünlü oyuncunun 26 çocuğu olduğu ortaya çıktı!

Ünlü oyuncunun 26 çocuğu olduğu ortaya çıktı!

Trump 'ulusal acil durum' ilan etti!

Trump 'ulusal acil durum' ilan etti!

İlginizi Çekebilir

Bu yıl en romantik hediyeler Amazon Türkiye Sevgililer günü rehberinde

Bu yıl en romantik hediyeler Amazon Türkiye Sevgililer günü rehberinde

Birlikte yaşadığı kadını rehin aldı! Bir polisi şehit etti

Birlikte yaşadığı kadını rehin aldı! Bir polisi şehit etti

Artık o an geldiyse bu sevgililer günü tam zamanı!

Artık o an geldiyse bu sevgililer günü tam zamanı!

Süleyman Soylu'dan çok sert sözler! 'Yürütürsek adam değiliz' demişti

Süleyman Soylu'dan çok sert sözler! 'Yürütürsek adam değiliz' demişti

Meteoroloji'den 3 il için kar yağışı uyarısı

Meteoroloji'den 3 il için kar yağışı uyarısı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Ankara'da iki aile arasında silahlı kavga: 1 yaralı, 12 gözaltı

Ankara'da iki aile arasında silahlı kavga: 1 yaralı, 12 gözaltı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'tanzim satış' açıklaması

Erdoğan'dan flaş 'tanzim satış' açıklaması

Metris cezaevinde hareketlilik! Özel harekat polisleri sevk edildi

Metris cezaevinde hareketlilik!

İstanbul'da yangın! Çok sayıda ekip bölgede

İstanbul'da yangın! Çok sayıda ekip bölgede

Marmara Denizi'nde 3,8 büyüklüğünde deprem (AFAD-Kandilli Rasathanesi Son Depremler)

Marmara Denizi'nde deprem!

İş adamının yatak odası görüntülerini kaydedip şantaj yaptılar

İş adamının yatak odası görüntülerini kaydedip şantaj yaptılar

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.