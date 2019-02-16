MÜNİH (AA) - Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Genel Başkanı Abdurrahman Kaan, Türkiye’nin olmadığı bir küresel ekonominin eksik olacağını söyledi.

MÜSİAD Avrupa Genel İdare Kurulu'nun Münih'te verdiği yemekte konuşan Abdurrahman Kaan geçen yılın hem Türkiye hem de dünya tarihinde önemli virajlardan biri olduğunu farklı aktörlerin öne çıktığını ve çetin ticaret savaşları yaşanacağının da sinyallerinin alındığını ifade etti.

MÜSİAD Genel Başkanı, ''Bizimle birlikte yürüyen tüm ülkeler de kazanacaktır. Türkiye’nin olmadığı bir küresel ekonomi eksiktir.'' dedi.

Kaan, içinde bulunulan sürecin ülkelerin küresel ekonomideki yerlerini belirlemeleri açısından son derece önemli olduğunu ve büyük fırsatlar barındırdığını dile getirerek, ''Türkiye bu süreci doğru okuyarak daha rekabetçi bir yapıya kavuşmayı başarırsa, bu büyük fırsat alanını diğer ülkelere teslim etmeden, kendi payına düşene sahip olmanın ötesinde, o payı kendi belirleyecektir. Güçlüklerle gelen bu atılım fırsatını iyi değerlendirmemiz gerekiyor.

Türkiye olarak 2018’in sert geçen ekonomik iklimi dolayısıyla güçlü bir muhasebe yaptık ve zayıf yönlerimizi, açıklarımızı tespit ettik.'' diye konuştu.