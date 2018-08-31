İSTANBUL (AA) - Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD), Bayburt şubesini açtı.
MÜSİAD'dan yapılan açıklamaya göre, MÜSİAD yurt içindeki teşkilat ağını genişletmeye devam ediyor.
Türkiye’nin 86 farklı noktasında hizmet veren MÜSİAD, son olarak Bayburt’ta şube açtı. Bayburt şubesinin açılışına MÜSİAD Genel Başkanı Abdurrahman Kaan, Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı Naci Ağbal, Bayburt Valisi Ali Hamza Pehlivan, Bayburt Belediye Başkanı Mete Memiş, Bayburt Şube Başkanı Erdal Şentürk, MÜSİAD genel başkan yardımcıları, yönetim kurulu üyeleri, şube başkanları ve MÜSİAD üyeleri katıldı.
Açılışta konuşan MÜSİAD Genel Başkanı Kaan, MÜSİAD olarak üretim ve yatırım odaklı çalışmalara öncelik verdiklerini belirterek, "Girişimcilerin, uzun ve zorlu bir yol olan sanayiyi tercih eden yatırımcıların yanında yer alıyoruz. Her zaman üretimi destekliyoruz. İş insanlarımızı yeni yatırımlar için cesaretlendiriyoruz. Fikri desteğimizi geliştirdiğimiz projelerle temellendiriyoruz. Yoğun ve titiz bir çalışma neticesinde ortaya koyduğumuz Toplu Sanayi İdaresi TOSİ, bu projelerimizden biri. Projemiz, 81 ilde birer orta ölçekli sanayi bölgesi tesis edilmesini ifade ediyor. TOSİ’ler, sanayi siteleri ve OSB arasında sıkışmış işletmeleri bir alternatifle buluşturmayı amaçlıyor. Biz, çalışmanın gücüne ve hep birlikte büyümeye inanıyoruz." ifadelerini kullandı.
Türkiye’nin ABD tarafından ekonomik savaşa maruz bırakıldığını aktaran Kaan, şunları kaydetti:
"Bildiğiniz gibi Türkiye olarak, bizzat Amerikan Başkanı tarafından başlatılan bir ekonomik savaşa maruz kaldık. Döviz kuru üzerinden başlatılan, hiçbir hukuki, ekonomik ve ahlaki dayanağı olmayan bu siyasi hamle, kısa zaman içerisinde siyasi iradenin dik duruşu ve ekonomi yönetiminin doğru uygulamalarıyla boşa çıkarılmıştır. Bu tip hamleler tasarlanırken, unutulan bir nokta olduğunu, Amerika’yla birlikte tüm dünya da görmüş oldu. Türkiye kolay bir lokma değildir, başlı başına bir güçtür. Bunun bir kanıtı da biliyorsunuz, Almanya, İtalya, Rusya, Çin, Katar başta olmak üzere birçok ülkeden Türkiye’nin bu süreci hızlı şekilde atlatması için destek mesajları gelmesidir. Türkiye, Avrupa başta olmak üzere dünyanın birçok ülkesi için önemli bir ticaret ortağıdır. Biz, uzun yıllar boyu büyük emekler sonucunda ulaştığımız bu başarıyı, bir hamleyle kaybedecek kadar zayıf bir ülke değiliz."
\
- "Hızlı bir şekilde organize olduk"
Abdurrahman Kaan, MÜSİAD olarak her zaman devletin yanında yer aldıklarını vurgulayarak, "İş dünyası olarak, her zaman ama özellikle bu süreçte ticaret hayatımıza, ülkemizin menfaatlerini gözeterek yön vermek zorundayız. Dünyanın en yaygın ve etkin STK’sı olarak, MÜSİAD olarak bizler de üzerimize düşen görevin farkındayız. Teşkilatlarımız aracılığıyla kamu diplomasisi yürüterek Türkiye’nin haklı mücadelesini anlatıyoruz ve bu etik dışı ekonomik savaşı etkisiz kılmak için var gücümüzle çalışıyoruz.
Bu kapsamda Türkiye üzerinde oynanan ve doğrudan ülke ekonomisini hedef alan siyasi ve ekonomik yaptırımlar karşısında hızlı bir şekilde organize olduk ve 21 dilde basın açıklaması yayınladık.
Bu girişimimizin kamuoyunda ciddi yansımaları olduğunu gördük.
Bu vesileyle MÜSİAD'lı iş insanları olarak, her koşulda devletimizin yanında yer alacağımızı da bir kez daha ifade etmek istiyorum." değerlendirmesinde bulundu.
MÜSİAD Bayburt Şube Başkanı Erdal Öztürk de göç olgusuna dikkati çekerek, Bayburt’un geçim sıkıntısı ve işsizlik nedeniyle çok fazla göç verdiğini kaydetti.
Öztürk, "Bugün sadece İstanbul’da yaşayan hemşehrilerimizin sayısı 200 bin rakamına yaklaşmıştır. Türkiye genelinde, yani diğer şehirlerde yaşayan Bayburtlu sayısı 800 binin üzerine çıkmış. Bu da, şu andaki nüfusumuzun 10 katı göç vermiş durumda olduğumuzu gösteriyor. Bugün Bayburt’ta ikamet eden nüfusumuz 80 bin dolayındadır. Bu, Bayburt için trajik bir durumdur. Milli gelir dağılımda hesaplamalar yapılacaksa 800 bin nüfus göz önünde tutulmalıdır. Böylece yapılacak yatırımlarla şehrimizin gelişmesine katkıda bulunacak ve göç konusu da bertaraf edilmiş olacaktır." ifadelerini kullandı.
Gurbetçiler dönüş yoluna geçti, Kapukule'de kuyruğun sonu görünmedi
Ünlü CEO Tamer Budak Gürcistan'a kaçarken yakalandı!
Hakkari'de patlama! Kahreden haber geldi
Çavuşoğlu'ndan krizi bitiren açıklama! Yeni sayfa açılıyor
Önce Türkiye, şimdi tüm AB: Yaz-kış saati uygulaması kalkıyor!
14 asırdır yaşıyor! Manazan Güzeli'nin saç örgüsü dahi duruyor
İYİ Parti Genel Başkanı Akşener: Rahatsızlık duyuyorum!
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan cuma namazı sonrası önemli mesajlar
Damada düğün günü büyük şok! Eğlence bitti, takılar gitti
Dershanelerle ilgili yeni gelişme! Cumhurbaşkanı Erdoğan talimat verdi: Kapatın
Çocuk parkına ateş açıldı: 2'si çocuk 3 yaralı
Okuyucu Yorumları 0 yorum