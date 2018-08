MÜSİAD, Bayburt şubesini açtı

Açılışta konuşan MÜSİAD Genel Başkanı Kaan, MÜSİAD olarak üretim ve yatırım odaklı çalışmalara öncelik verdiklerini belirterek, "Girişimcilerin, uzun ve zorlu bir yol olan sanayiyi tercih eden yatırımcıların yanında yer alıyoruz. Her zaman üretimi destekliyoruz. İş insanlarımızı yeni yatırımlar için cesaretlendiriyoruz. Fikri desteğimizi geliştirdiğimiz projelerle temellendiriyoruz. Yoğun ve titiz bir çalışma neticesinde ortaya koyduğumuz Toplu Sanayi İdaresi TOSİ, bu projelerimizden biri. Projemiz, 81 ilde birer orta ölçekli sanayi bölgesi tesis edilmesini ifade ediyor. TOSİ’ler, sanayi siteleri ve OSB arasında sıkışmış işletmeleri bir alternatifle buluşturmayı amaçlıyor. Biz, çalışmanın gücüne ve hep birlikte büyümeye inanıyoruz." ifadelerini kullandı.

Abdurrahman Kaan, MÜSİAD olarak her zaman devletin yanında yer aldıklarını vurgulayarak, "İş dünyası olarak, her zaman ama özellikle bu süreçte ticaret hayatımıza, ülkemizin menfaatlerini gözeterek yön vermek zorundayız. Dünyanın en yaygın ve etkin STK’sı olarak, MÜSİAD olarak bizler de üzerimize düşen görevin farkındayız. Teşkilatlarımız aracılığıyla kamu diplomasisi yürüterek Türkiye’nin haklı mücadelesini anlatıyoruz ve bu etik dışı ekonomik savaşı etkisiz kılmak için var gücümüzle çalışıyoruz.

Bu kapsamda Türkiye üzerinde oynanan ve doğrudan ülke ekonomisini hedef alan siyasi ve ekonomik yaptırımlar karşısında hızlı bir şekilde organize olduk ve 21 dilde basın açıklaması yayınladık.

Bu girişimimizin kamuoyunda ciddi yansımaları olduğunu gördük.

Bu vesileyle MÜSİAD'lı iş insanları olarak, her koşulda devletimizin yanında yer alacağımızı da bir kez daha ifade etmek istiyorum." değerlendirmesinde bulundu.

MÜSİAD Bayburt Şube Başkanı Erdal Öztürk de göç olgusuna dikkati çekerek, Bayburt’un geçim sıkıntısı ve işsizlik nedeniyle çok fazla göç verdiğini kaydetti.