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MÜSİAD Diyarbakır, Silvan Jandarma Komando Alay Komutanlığı’nda camii açıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.06.2019 11:41 | Son Güncelleme

MÜSİAD, Diyarbakır Silvan Jandarma Komando Alay Komutanlığı’nda Mehmetçiğin kullanımı için camii inşa etti - Camiinin açılışı 12 Haziran'da yapılacak

İSTANBUL (AA) - Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD), Diyarbakır Silvan Jandarma Komando Alay Komutanlığı’nda Mehmetçiğin kullanımı için cami inşa etti.

MÜSİAD açıklamasına göre, MÜSİAD, Türkiye’nin kalkınması, bölgesinde huzurun sağlanması ve toplumsal barışın hakim kılınması adına yurt içi ve yurt dışında birçok yardım kampanyası ve sosyal sorumluluk çalışmalarına imza atmaya devam ediyor.

Başta Diyarbakır, Bingöl, Şırnak ve Mardin olmak üzere, Türkiye’nin yakın döneminde terör örgütü PKK’nın eylemlerine sıkça maruz kalan bölgelerde, terör örgütünün haince davranışlarıyla zedelenen kardeşlik hukukunun yeniden tahkim edilmesi adına birçok projeye imza atan MÜSİAD, son olarak Kopuzlar Vakfı iş birliğinde, ülkedeki barışın ve huzurun güvencesi Mehmetçikler için askeri kışla içerisinde camii açılışı gerçekleştiriyor.

Bu bağlamda, Diyarbakır Silvan Jandarma Komando Alay Komutanlığı’nda Komando Camii inşa edildi.

Selçuklu klasik yapı mimarisi ve Türklerin kullandığı sekizgen taş yapı formatında dizayn edilen camiinin açılışı 12 Haziran Çarşamba günü gerçekleştirilecek.

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Diyarbakır MÜSİAD

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