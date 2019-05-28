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MÜSİAD Genel Başkan Yardımcısı Şekerli, veresiye defteri satın aldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.05.2019 23:32 | Son Güncelleme

MÜSİAD Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Şekerli, Şırnak'ta bir bakkal dükkanının borç defterini satın alarak vatandaşların borçlarını sıfırladı

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Şekerli, Şırnak'ta bir bakkal dükkanının veresiye defterini satın aldı.

Şekerli, beraberindeki heyetle Vali Mehmet Aktaş'ı makamında ziyaret etti.

Heyet daha sonra Şırnak Valiliği iş birliğiyle Şehri Nuh Mahallesi'nde düzenlenen programda, Ramazan Bayramı öncesi vatandaşlara gıda yardımında bulundu.

Aynı mahallede bir bakkal dükkanına giren Şekerli, yaklaşık 12 bin lira borç bulunan veresiye defteri satın aldı.

Şırnak ile Cizre kara yolu üzerinde bulunan askeri üs noktasına moral ziyaretinde de bulunan heyet, Silopi ilçesinde Kaymakam Sezer Işıktaş ve MÜSİAD Şırnak üyelerinin de bulunduğu iftar programına katıldı.

Programın ardından düzenlenen toplantıda konuşan Şekerli, toplumun her kesimine yönelik birçok duyarlı çalışmalarının bulunduğunu söyledi.

"Derdimiz vatanımız, milletimiz bir arada yaşayabilme gücümüzdür. Önümüzdeki günlerde inşallah Anadolu'dan İstanbul'dan yatırımcıyı Irak'a ticaret yapan yatırımcıyı bu bölgeye getirebilecek çalışmalar yapacağız." diyen Şekerli, buraya yatırımcıyı getirebilmek için ilk önce ortam sağlamaları gerektiğini belirtti.

Şırnak'ta yaklaşık bin paket gıda yardımında bulunduklarını ifade eden Şekerli, şöyle konuştu:

"Her zaman ihtiyaç sahipleri vatandaşlarımızı kollamak zorundayız. Bunun yanı sıra yardım yaptığımız mahallede rastgele bir bakkalımızın veresiye defterini, 12 bin lira değerinde satın aldık ve bununla beraber o bakkala olan bütün borçlar sıfırlandı."

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Anahtar Kelimeler:
iftar MÜSİAD şırnak yardım

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