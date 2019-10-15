MÜSİAD Genel Başkanı Abdurrahman Kaan'ın da Fadıl Akgündüz'ün mağduru olduğu ortaya çıktı

Mağdurlar arasında MÜSİAD Genel Başkanı Abdurrahman Kaan da yer aldı. Hakkında önceki celselerde zorla getirme kararı verildiği belirtilen müşteki Abdurrahman Kaan, amcası iş insanı Osman Kaan ve amcasının eşi Nebahat Kaan duruşmada ifade verdi.

ŞİKAYETÇİ OLDUKLARINI SÖYLEDİLER



Müşteki Abdurrahman Kaan, "Caprice Gold Bayrampaşa projesinden 18 adet devre mülk aldım. Toplam 750 bin TL para ödedim. Kira bedeli almadım. Tapularım verildi. Zararım giderilmedi. Şikayetçiyim. Davaya katılma talebim vardır" dedi. Osman Kaan ve Nebahat Kaan ise aynı projeden 1 milyon değerinde 30 adet devre mülk aldıklarını belirterek "Kira geliri almadık. Tapularımız verildi. Zararımız giderilmedi" diyerek Fadıl Akgündüz’den şikayetçi olduklarını söylediler.

Duruşmaya katılan diğer müştekiler de sanıktan şikayetçi olduklarını belirttiler.

YURTDIŞI YASAĞININ KALDIRILMASINI İSTEDİ



Duruşmada söz alan sanık Fadıl Akgündüz, "Uluslararası bir yatırım, yüzde 80’ini yapmışız. Ülkenin bozuk ekonomik durumundan dolayı ve dövizin aşırı yükselmesinden kaynaklı bekleme sürecindeyiz. Projeyi tamamlamak için yeni yatırımcı aramaktayız. Bu hususta yurt dışı yatırımcılarla da görüşmek için yurt dışı yasağının kaldırılmasını istiyorum" dedi.