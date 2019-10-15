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MÜSİAD Genel Başkanı’nın Jet Fadıl mağduru olduğu ortaya çıktı

YAŞAM HABERLERİ  | 15.10.2019 15:40 | Son Güncelleme

“Jet Fadıl” lakaplı Fadıl Akgündüz’ün, nitelikli dolandırıcılık suçundan yargılandığı davada MÜSİAD Genel Başkanı Abdurrahman Kaan’ın da mağdur olduğu ortaya çıktı.

MÜSİAD Genel Başkanı’nın Jet Fadıl mağduru olduğu ortaya çıktı

“Jet Fadıl” lakaplı Fadıl Akgündüz’ün, nitelikli dolandırıcılık suçundan yargılandığı davada MÜSİAD Genel Başkanı Abdurrahman Kaan’ın da mağdur olduğu ortaya çıktı. Müşteki olarak ifade veren Kaan, şikayetçi olduğunu kaydederken Akgündüz, ise yabancı yatırımcı bulabilmesi için yurt dışına çıkış yasağının kaldırılmasını talep etti.
İstanbul 1. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmada tutuksuz sanık Fadıl Akgündüz hazır bulundu. Duruşmada aralarında Müstakil Sanayici ve İş Adamları Derneği (MÜSİAD) Genel Başkanı Abdurrahman Kaan ve amcası Osman Kaan’ın da aralarında bulunduğu 19 müşteki ifade verdi.
Duruşmada ifade veren müşteki MÜSİAD Genel Başkanı Abdurrahman Kaan, “Caprice Gold Bayrampaşa projesinden 18 adet devremülk aldım. 750 bin lira ödedim. Kira bedeli almadım. Şikayetçiyim” dedi. Müşteki Osman Kaan ise Caprice Gold projesinden 1 milyon lira karşılığında 30 devremülk aldığını ve şikayetçi olduğunu kaydetti.
Duruşmada söz alan diğer müştekiler de şikayetçi olduklarını kaydederek Fadıl Akgündüz’ün tutuklanmasını talep ettiler.

“Yabancı yatırımcı bulmak için yurt dışına çıkış yasağım kaldırılsın”
Söz alan tutuksuz sanık Fadıl Akgündüz ise, projenin yüzde 80’ini tamamladık. Ancak ekonominin bozuk olmasından kaynaklı yatırımcı bulmakta güçlük çekiyoruz. Yabancı yatırımcılarla görüşebilmem için yurt dışına çıkmam gerekiyor. Bu nedenle yurt dışına çıkış yasağımın kaldırılmasını talep ediyorum” dedi.

“Soyut söylemlere olmaz”
Bunun üzerine mahkeme başkanı, “Soyut söylemlerle bu olmaz. Böyle bir durum var ise somut delillerle talepte bulunman gerekiyor” dedi.
Taleplerin alınmasının ardından ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, Akgündüz’ün yurt dışına çıkış yasağının kaldırılması talebini reddetti. Yine müşteki avukatların Akgündüz’ün tutuklanması yönündeki talebini de reddeden mahkeme duruşmayı erteledi.

İddianameden
Jet Fadıl lakaplı Fadıl Akgündüz hakkında, ’Caprice Gold’ ve Maldivler’de projelerinde devre mülk satışı yaparak vatandaşları dolandırdığı iddiasıyla iddianame hazırlanmıştı. iddianamede, 2 yıldan 7 yıla kadar hapis cezası öngörülen suçun 349 kez işlendiğini belirterek, Akgündüz’ün 698 yıldan 2 Bin 443 yıla kadar hapsi cezası ile cezalandırılmasını isteniyor. Akgündüz’ün şirketlerinin ortakları olan ablası Avniye Obut, eniştesi İbrahim Obut ve yeğeni Mehmet Salih Obut da iddianamede aynı suçlamalarla sanık olarak yer alıyor. İddianamede, Caprice Gold Bayrampaşa ön ödemeli devre mülk ve Caprice Gold Maldivler’de ön ödemeli devre tatil projeleri kapsamında 349 kişiden para toplandığı, buna rağmen projelerin bitirilmeyerek vatandaşların mağdur edildiği anlatılmıştı. Bayrampaşa Caprice Gold projesi bitirilmeden Maldivler’deki projenin satışa çıkarıldığı, bu şekilde nakit akışının sağlandığı, şirketin dolandırıcılık amacıyla kurulduğu vurgulanmıştı.

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