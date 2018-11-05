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MÜSİAD heyetinden Tahran ziyareti

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.11.2018 17:30 | Son Güncelleme

Türk ve İranlı iş adamlarıyla yatırımcılar İran'ın başkenti Tahran'da iki ülke arasındaki ticari ilişkileri ve işbirliği imkanlarını değerlendirdi

Müstakil Sanayici ve İş Adamları Derneği (MÜSİAD) Trabzon Şubesi heyeti İran'ın başkenti Tahran'da İran Teavün Odası'nı ziyaret etti.

MÜSİAD Tahran Temsilciliği tarafından organize edilen ve İran Teavün Odası'nın Tahran'daki ana binasında gerçekleşen görüşmeye Türkiye'nin Tahran Büyükelçiliği Ticaret Başmüşaviri Cengiz Gürsel, MÜSİAD Trabzon Şube Başkanı Ali Kaan, İran Teavün Odası Başkan Yardımcısı Muhammed Ali Zeygami'nin yanı sıra Türk ve İranlı yatırımcılar ve iş adamları katıldı.

Türkiye'nin Tahran Büyükelçiliği Ticaret Başmüşaviri Gürsel, iki ülke arasındaki ticari işbirliğinin ele alındığı görüşmede, Türkiye ile İran'ın bölgede sadece nüfus açısından değil ekonomik olarak da iki büyük ülke olduğunu belirterek, mevcut ticaretin uzun sınır ve kültürel yakınlığa nispeten çok az olduğunu söyledi.

İki ülkenin doğru şekilde işbirliği yapması halinde ortaya çıkacak sinerjinin düşünülenin çok ötesinde olacağını dile getiren Gürsel, Türkiye ile İran arasındaki ticaret hacminin 2017'de 10 milyar dolar olduğunu ancak 2018'de mali kaynaklar ve uluslararası konjonktürden dolayı bu rakamın geçen yılın altında kalacağını ifade etti.

En üst düzeyde, iki ülke cumhurbaşkanları tarafından, ortaya konan 30 milyar dolarlık bir ticaret hedefi olduğuna dikkati çeken Gürsel, şunları kaydetti:

"Buna ulaşmak için uluslararası konjonktürü bir kenara bırakırsak bir takım teknik engeller var. Ancak bunlar çözülebilecek engeller. Başta tercihli ticaret anlaşmasının genişletilmesi ve daha aktif hale getirilmesi, sınır kapılarında bazı iyileştirmeler, ulaştırma ilişkilerinde yapılacak düzenlemelerle teknik engellerin hepsi aşılabilir. Bu güç hem Türkiye'de hem de İran'da var."

Öte yandan MÜSİAD Trabzon Şube Başkanı Kaan ise iki ülke arasında iş birliği ve doğru kişilerle ticaret yapmak üzere Tahran'da bulunduklarını söyledi.

Türkiye ve İran halkının aynı inanca sahip olduğunu belirten Kaan, yıllardan bu yana var olan birlikteliği geliştirmek istediklerini kaydetti.

Kaan ayrıca Trabzon ile Tahran arasında THY aracılığıyla sefer başlatmak istediklerini aktararak, iki ülke arasındaki yakınlaşmanın iş adamlarının ticaretiyle daha hızlı olacağını dile getirdi.

İran Teavün Odası Başkan Yardımcısı Zeygami ise iki ülke cumhurbaşkanlarının ticari ilişkilerin geliştirilmesine yaptığı vurguyu hatırlatarak, Türkiye ile ticaretin gelişmesinden memnuniyet duyacaklarını ifade etti.

En önemli ticari ilişkilerinin Türkiye ile olduğuna dikkati çeken Zeygami, heyetlerin ziyaretlerinin ticari ilişkilerin gelişmesinde önemli bir etken olduğunu söyledi.

Zeygami ayrıca Teavün Odası olarak bunu daha ileriye taşımaya çalıştıklarını sözlerine ekledi.

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İRAN İran Teavün Odası MÜSİAD Trabzon

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