MÜSİAD heyetinden Tahran ziyareti

İki ülkenin doğru şekilde işbirliği yapması halinde ortaya çıkacak sinerjinin düşünülenin çok ötesinde olacağını dile getiren Gürsel, Türkiye ile İran arasındaki ticaret hacminin 2017'de 10 milyar dolar olduğunu ancak 2018'de mali kaynaklar ve uluslararası konjonktürden dolayı bu rakamın geçen yılın altında kalacağını ifade etti.

Türkiye'nin Tahran Büyükelçiliği Ticaret Başmüşaviri Gürsel, iki ülke arasındaki ticari işbirliğinin ele alındığı görüşmede, Türkiye ile İran'ın bölgede sadece nüfus açısından değil ekonomik olarak da iki büyük ülke olduğunu belirterek, mevcut ticaretin uzun sınır ve kültürel yakınlığa nispeten çok az olduğunu söyledi.

MÜSİAD Tahran Temsilciliği tarafından organize edilen ve İran Teavün Odası'nın Tahran'daki ana binasında gerçekleşen görüşmeye Türkiye'nin Tahran Büyükelçiliği Ticaret Başmüşaviri Cengiz Gürsel, MÜSİAD Trabzon Şube Başkanı Ali Kaan, İran Teavün Odası Başkan Yardımcısı Muhammed Ali Zeygami'nin yanı sıra Türk ve İranlı yatırımcılar ve iş adamları katıldı.

En üst düzeyde, iki ülke cumhurbaşkanları tarafından, ortaya konan 30 milyar dolarlık bir ticaret hedefi olduğuna dikkati çeken Gürsel, şunları kaydetti:

"Buna ulaşmak için uluslararası konjonktürü bir kenara bırakırsak bir takım teknik engeller var. Ancak bunlar çözülebilecek engeller. Başta tercihli ticaret anlaşmasının genişletilmesi ve daha aktif hale getirilmesi, sınır kapılarında bazı iyileştirmeler, ulaştırma ilişkilerinde yapılacak düzenlemelerle teknik engellerin hepsi aşılabilir. Bu güç hem Türkiye'de hem de İran'da var."

Öte yandan MÜSİAD Trabzon Şube Başkanı Kaan ise iki ülke arasında iş birliği ve doğru kişilerle ticaret yapmak üzere Tahran'da bulunduklarını söyledi.

Türkiye ve İran halkının aynı inanca sahip olduğunu belirten Kaan, yıllardan bu yana var olan birlikteliği geliştirmek istediklerini kaydetti.

Kaan ayrıca Trabzon ile Tahran arasında THY aracılığıyla sefer başlatmak istediklerini aktararak, iki ülke arasındaki yakınlaşmanın iş adamlarının ticaretiyle daha hızlı olacağını dile getirdi.