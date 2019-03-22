MÜSİAD ile Maarif Vakfı arasında iş birliği protokolü

İSTANBUL (AA)- Müstakil Sanayici ve İş adamları Derneği (MÜSİAD) ile Türkiye Maarif Vakfı arasında, ulusal ve uluslararası projeler ile sosyal ve kültürel çalışmalar gerçekleştirilmesi, eğitim ve ticari çalışmalara destek olunması ve tecrübe ve bilgi paylaşımında bulunulması amacıyla iş birliği protokolü imzalandı.

MÜSİAD’dan yapılan açıklamaya göre, protokol kapsamında, MÜSİAD ile Türkiye Maarif Vakfı’nın birbirlerinin faaliyetlerini mümkün olduğu ölçüde desteklemesi, her iki kurumun ortaklaşa yurt içi ve yurt dışında her türlü bilimsel, akademik, sosyal ve kültürel çalışmalara imza atması, ulusal ve uluslararası projeler ve dostluklar geliştirilmesi amacıyla faaliyet gerçekleştirilmesi gibi konulara ilişkin iş birliği anlaşmasına gidildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen MÜSİAD Başkanı Abdurrahman Kaan, Anadolu mayasıyla yetişen gençlerin, daha iyi bir dünyaya öncülük edebileceğini kaydederek, "Atalarımızdan miras aldığımız kadim kültürü tüm dünyaya yaymak amacıyla MÜSİAD olarak yılmadan ve inançla çalışacağız" ifadesini kullandı.