HABER

MÜSİAD İsviçre'de görev değişimi

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.11.2018 23:58 | Son Güncelleme

MÜSİAD'ın İsviçre şubesi başkanlığına Şeref Yıldız getirildi

CENEVRE (AA) - Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) İsviçre şubesinin yeni başkanı Şeref Yıldız oldu.

MÜSİAD'ın İsviçre şubesinin kurulduğu 2014'ten bu yana başkanlığını yürüten Cesur Çıtak, görev süresinin dolması nedeniyle yerini Şeref Yıldız’a bıraktı.

Yıldız, göreve başlamasının ardından yaptığı açıklamada, İsviçre ve Türkiye arasındaki ticari ilişkilerin geliştirilmesi için elinden geleni yapacağını belirtti.

İlk iş olarak İsviçre’deki resmi kuruluşları, ticaret odaları ve iş adamı dernekleri başkanlarını ziyaret edeceğini söyleyen Yıldız, İsviçre’de yaklaşık 130 bin Türk vatandaşının yaşadığını, bu açıdan değerlendirildiğinde ikili ilişkilerin geliştirilmesinin hayati önem taşıdığını vurguladı.

MÜSİAD Yurtdışı Teşkilatlanma Başkanı İbrahim Uyar da Çıtak’ın başkanlığını başarıyla yürüttüğünü, yeni başkan Şeref Yıldız’ın bayrağı daha iyi bir noktaya taşıyacağına inandığını ifade etti.

Uyar, Türkiye ve İsviçre arasında eskiye dayanan köklü ilişkilere işaret ederek İsviçre’nin Avrupa’nın kalbi olduğunu ve kurum olarak ikili ilişkilere özel önem verdiklerini kaydetti.

PARTNERÜnlü mankeni iç çamaşır giymediğine pişman eden an!Ünlü mankeni iç çamaşır giymediğine pişman eden an!
İzmir'deki kaza güvenlik kamerasına yansıdıİzmir'deki kaza güvenlik kamerasına yansıdı
Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı! Yeni kurulan üniversitelere kadroCumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı! Yeni kurulan üniversitelere kadro
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) İsviçre şubesi Şeref Yıldız

En Çok Okunan Haberler

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Tek kelimeyle vahşet! Yatakta uyuyan 2 yaşındaki yeğenini 5'inci kattaki evin balkonundan attı!

Tek kelimeyle vahşet! Yatakta uyuyan 2 yaşındaki yeğenini 5'inci kattaki evin balkonundan attı!

Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı! Yeni kurulan üniversitelere kadro

Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı! Yeni kurulan üniversitelere kadro

Kaçak uzman çavuş paniği! Her yerde aranıyor

Kaçak uzman çavuş paniği! Her yerde aranıyor

Mahkemeden Figen Yüksekdağ kararı!

Mahkemeden Figen Yüksekdağ kararı!

Çanakkale’nin Çan İlçesindeki termik santralde patlama: Ölü ve yaralı var

Çanakkale’nin Çan İlçesindeki termik santralde patlama: Ölü ve yaralı var

11 ilde DEAŞ operasyonu: Çok sayıda gözaltı var

11 ilde DEAŞ operasyonu: Çok sayıda gözaltı var

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.