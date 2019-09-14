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MÜSİAD Kadın’dan Diyarbakır annelerine destek

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.09.2019 15:31 | Son Güncelleme

MÜSİAD Kadın Başkanı Müge Öz: - "Annelik, hiçbir siyasi düşünce, politik manevra ya da ideolojinin gölgesinde kalamayacak kadar özel bir duygudur" - "Gençlerimizin, terör örgütü tarafından vahşi emellere alet edilmesi, sadece annelerinin değil, tüm toplumun ortak kaygısı olmalıdır"

İSTANBUL (AA) - Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Kadın üyeleri, çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutarak HDP Diyarbakır İl Başkanlığı binası önünde oturma eylemi başlatan annelerle bir araya geldi.

MÜSİAD açıklamasına göre, MÜSİAD Kadın üyeleri, HDP Diyarbakır İl Başkanlığı binası önünde oturma eylemi başlatan annelerle bir araya gelerek, destek verdi.

Terör örgütü PKK’nın, bölgedeki Kürt gençlerini kandırarak dağa götürdüklerine dikkati çeken MÜSİAD Kadın üyeleri, toplumsal birliğin ve kardeşlik hukukunun yeniden tesis edilmesi adına önemli mesajlar verdi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen bulunan MÜSİAD Kadın Başkanı Müge Öz, vicdan sahibi her vatandaşın bu durum karşısında haklı bir tepkide bulunduğunu belirtti. Öz, "Son yıllarda giderek zayıflayan halk desteğini, gençlerimizi dağa kaçırıp ellerine silah vererek örtbas etmeye çalışan terör örgütünün, halk nezdinde hiçbir meşruiyeti yoktur. Çocukları kaçırılan 3 ailenin haykırışıyla ülke gündemine ateş gibi düşen terör örgütünün bu insanlık dışı tavrı karşısında, bugün 23 ailenin ortak isyanına ve vicdan sahibi her vatandaşımızın haklı öfkesine tanık oluyoruz." ifadelerini kullandı.

MÜSİAD Kadın olarak her zaman acılı ailelere destek olacaklarını kaydeden Öz, şu ifadeleri kullandı:

"Bizler de MÜSİAD Kadın olarak bugün burada, “Ben her gün ölüyorum, çocuğumu istiyorum” diyen annelerin acılarını paylaşmak için bulunuyor, yavrularımızın bir an önce evlerine dönmeleri için sonuna kadar ailelerin yanında olacağımızı kamuoyuna duyurmak istiyoruz." Öz, "Annelik; hiçbir siyasi düşünce, politik manevra ya da ideolojinin gölgesinde kalamayacak kadar özel bir duygudur. Dolayısıyla, çocuklarına kavuşmak için endişe ve korkuyla bekleyen annelerimizin yardım çığlıklarının, ayrım yapmaksızın her kesimde yankı bulması gerekiyor. Gençlerimizin, terör örgütü tarafından vahşi emellere alet edilmesi, sadece annelerinin değil, tüm toplumun ortak kaygısı olmalıdır." değerlendirmesinde bulundu.

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