MÜSİAD, Latin Amerika'da güçlenmeye devam ediyor

İSTANBUL (AA) - Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD), Venezuela, Meksika ve Kolombiya’dan sonra Şili’de de temsilcilik açtı.

MÜSİAD'dan yapılan açıklamaya göre, "Ticaret Diplomasisi" vizyonu doğrultusunda küresel ölçekte şube ve temsilcilik sayısını artırmaya devam eden dernek, dünyanın her noktasına ulaşma hedefiyle şube ve temsilcilik sayısını artırmaya ve iş birliği anlaşmaları imzalamaya devam ediyor.

2019’u "Latin Amerika ve Asya-Pasifik Yılı" ilan eden MÜSİAD, Venezuela, Meksika ve Kolombiya’dan sonra Şili’de de temsilcilik açılışı gerçekleştirdi. Bu açılış ile MÜSİAD, 94 ülkede 224 nokta temsil noktasına ulaştı.

- "MÜSİAD olarak bu bölgede etkin bir rol oynamayı hedefliyoruz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen MÜSİAD Genel Başkanı Abdurrahman Kaan, MÜSİAD’ın son yıllarda Güney Amerika’ya yönelik özel bir gayret içerisinde olduğunu, bu bağlamda teşkilatlanma çalışmalarına hız verdiklerini bildirdi.

Latin Amerika’nın 550 milyonu aşkın nüfusu, 2 trilyon doları aşkın GSYH ve 700 milyar dolarlık ticaret hacmi ile çok büyük bir potansiyele sahip olduğunu vurgulayan Kaan, MÜSİAD olarak bu bölgede etkin bir rol oynamayı hedeflediklerini aktardı.