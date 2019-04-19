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MÜSİAD Malezya, Kuran-ı Kerim yarışmacılarını ağırladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.04.2019 19:03 | Son Güncelleme

MÜSİAD Malezya, Kuran-ı Kerim yarışmacılarını ağırladı

Malezya'da düzenlenen "61. Uluslararası Kuran-ı Kerim Okuma ve Hıfz Yarışması"nda Türkiye'yi temsil etmek üzere Malezya'ya gelen yarışmacılar ve hocalar, Müstakil Sanayici ve İş Adamları Derneğinin (MÜSİAD) Malezya şubesinde ağırlandı.

MÜSİAD yöneticileri ve Malezya'da yaşayan Türklerle buluşan yarışmacılar, Malezya tecrübelerini ve şimdiye kadar katıldıkları yarışmalarda elde ettikleri başarıları paylaştı.

Yarışmacılarla Malezya'ya gelen İslam Toplumu Milli Görüş (IGMG) Teşkilatı üyelerinden Ali Börek, teşkilatın Avrupa genelindeki Türk ve Müslümanlara yönelik yaptığı faaliyetlere dair MÜSİAD üyelerine bilgi verdi.

Avrupa'da çok sayıda hafız ve kurra yetiştirdiklerini vurgulayan Börek, Müslümanların iş dünyasında ve farklı meslek alanlarında Avrupa genelinde etkilerinin giderek artırdığını belirtti.

IGMG'nin bulunduğu ülkelerde düzenli olarak yapılan İhsan Sohbetlerinden bahseden Börek, "Bu sohbetlerde Avrupa'da yaşayan insanımızın ve diğer Müslüman milletlerin dini değerlerini korumasını, ailelerine vakit ayırmasını öğütlüyoruz. Siyasi görüş ayrımı yapmadan çoğu kişinin hidayetine vesile oluyoruz." dedi.

Börek, Malezya'da Türk Büyükelçiliği, Yunus Emre Enstitüsü ve MÜSİAD tarafından ağırlanmaktan memnuniyetini dile getirdi ve ülkede görev yapan Türk kuruluşlarının başarısı için dua ettiğini ifade etti.

Ali Börek'in sohbetinin ardından İstanbul Nuruosmaniye Camisi İmam Hatibi Fatih Kaya, Kuran-ı Kerim tilavetinde bulundu.

Programın ardından MÜSİAD Malezya Temsilcisi Sabri Yardımcı ve Başkan Yardımcısı Mustafa Aydemir, yarışmacılara katılımları için teşekkür etti.

61. Uluslararası Kuran-ı Kerim Okuma ve Hıfz Yarışması yarın başkent Kuala Lumpur'da sona erecek.

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Ali Börek Kur'an-ı Kerim Malezya MÜSİAD Sabri Yardımcı yarışma

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