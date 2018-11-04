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MÜSİAD Tahran Temsilciliğinden ABD yaptırımlarına karşı açıklama

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.11.2018 11:22 | Son Güncelleme

MÜSİAD Tahran Temsilciliği, ABD'nin ikinci yaptırım paketine karşı Türk firmalarını, ambargolar nedeniyle ülkeyi terk eden şirketlerin yerini doldurmaya ve İran’ın ihtiyaç duyduğu ürünleri Türkiye’den temin etmeye çağırdı

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Tahran Temsilciliği, ABD'nin İran'a uyguladığı tek taraflı yaptırımların haksız, hukuksuz olduğunu ve uluslararası istikrarı bozduğunu açıkladı.

ABD'nin 5 Kasım'da devreye girecek ve İran'ın petrol satışlarını hedef alacak ikinci yaptırım paketiyle ilgili yapılan yazılı açıklamada, Washington yönetiminin ambargoyla ilgili yürüttüğü politikalar eleştirildi.

İran'a yönelik ABD yaptırımlarının BM kararı olmadan uygulandığına vurgu yapılan açıklamada, Türk firmaları, ambargolar nedeniyle ülkeyi terk eden şirketlerin yerini doldurmaya ve İran’ın ihtiyaç duyduğu ürünleri Türkiye’den temin etmeye davet edildi.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'nın BM kararı olmadan alınan hiçbir karara uymayacakları, derin tarihi ve kültürel bağlar bulunan dost ve komşu İran devletinin yanında yer alarak, ambargolara uymayacakları yönündeki açıklamasına dikkat çekilerek, kimden mal alıp satılacağıyla ilgili kararların ABD değil iş adamları olarak kendileri tarafından verilmesi gerektiği ifade edildi.

İran’a tek taraflı ABD yaptırımlarının haksız ve hukuksuz, uluslararası güven ve istikrarı bozan kararlara dayandığı belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Elinde tuttuğu dolar silahını, pervasızca ülke ekonomilerini çökertmek için kullanan ABD ambargolarını, iki ülke ticaretimizi yerel para birimleri ile yaparak aşacak ve ticaretimizi geliştireceğiz. İran ve Türkiye arasındaki ticari ilişkileri ileriye taşıyacak adımları daha sağlam atacağız. Aramızdaki tercihli ticaret anlaşmasını, serbest ticaret anlaşmasına dönüştürmeye yönelik çabalarımızı bu zor ve sıkıntılı günlerde daha da güçlenerek devam ettireceğiz."

ABD Başkanı Donald Trump, 8 Mayıs'ta nükleer anlaşmadan çekildiğini duyurmuş ve İran'ın ABD dolarına erişimini, devlet tahvili satmasını, altın ve diğer değerli madenler ile çelik, alüminyum, kömür gibi metallerle ticaret yapmasını ve yolcu uçağı ya da parçalarını ithal etmesini engelleyen yaptırım paketini 7 Ağustos'ta resmen hayata geçirmişti. ABD'nin İran'a yönelik ikinci yaptırım paketi, 180 günlük sürenin dolmasının ardından 5 Kasım'da devreye girecek. Bu tarihten itibaren İran Ulusal Petrol Şirketi, İran Petrol Ticaret Şirketi ve Ulusal Tanker Şirketi'ne uluslararası kısıtlamalar getirilirken, ekonomisi büyük ölçüde petrole dayalı İran'dan petrol ve ürünlerinin satışına yaptırımlar uygulanacak.

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Anahtar Kelimeler:
İRAN MÜSİAD Tahran yaptırım

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