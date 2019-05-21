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MÜSİAD USA New Jersey'de iftar verdi

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.05.2019 06:45 | Son Güncelleme

MÜSİAD USA New Jersey'de iftar verdi

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği'nin ABD şubesi (MÜSİAD USA), New Jersey'de iftar programı düzenledi.

Türkiye'nin New York Başkonsolosu Alper Aktaş, New York ve New Jersey eyaletlerinde yaşayan Türkleri bir araya getiren iftarda yaptığı konuşmada, hem MÜSİAD hem de genç MÜSİAD'ın zaferden zafere koştuğunu belirtti.

Aktaş, şöyle konuştu:

"Türk toplumunu bir araya getirmek, birlik ve bütünlüğü sağlamak başkonsolosluğun, büyükelçiliğin, daimi temsilciliğin olduğu kadar aynı zamanda sivil toplum kuruluşlarımız ve iş dünyamızın önde gelen çatı kuruluşlarının da bir vazifesidir."

Alper Aktaş, gönülleri yapmak ve gönül köprüleri kurmak için ellerinden geleni yapacaklarını söyledi.

- "MÜSİAD USA rüştünü ispatladı"

MÜSİAD USA Başkanı Mustafa Tuncer de konuşmasında, MÜSİAD USA'in bu yıl 6. yılını kutladığını belirterek, "MÜSİAD USA, artık ABD’de rüştünü ispatlamış, belki de ticari anlamda faaliyetlerini sürdürebilen, bu anlamda örgütlenmesini tamamlayabilmiş Anadolu coğrafyasından gelmiş bir iş adamları örgütlenmesidir.” dedi.

İnsanlar arasındaki farklılıkların zenginlik olduğunu ifade eden Tuncer, “Yaşadığımız süreç bize şunu göstermiştir ki biz Anadolu coğrafyasından buraya gelmiş Türk insanları olarak birbirimizle uzlaşı noktalarımızı bulabildiğimiz ölçüde başarılı olabiliriz." ifadelerini kullandı.

İftara, Türkiye'nin New York Başkonsolosluğu Ticaret Ateşesi İskender Balcı ve New York Din Hizmetleri Ateşesi Sinan Dedeler ile davetliler katıldı.

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Anahtar Kelimeler:
iftar MUSIAD USA New Jersey New York

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