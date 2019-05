MÜSİAD USA New Jersey'de iftar verdi

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği'nin ABD şubesi (MÜSİAD USA), New Jersey'de iftar programı düzenledi.

Türkiye'nin New York Başkonsolosu Alper Aktaş, New York ve New Jersey eyaletlerinde yaşayan Türkleri bir araya getiren iftarda yaptığı konuşmada, hem MÜSİAD hem de genç MÜSİAD'ın zaferden zafere koştuğunu belirtti.

Aktaş, şöyle konuştu:

"Türk toplumunu bir araya getirmek, birlik ve bütünlüğü sağlamak başkonsolosluğun, büyükelçiliğin, daimi temsilciliğin olduğu kadar aynı zamanda sivil toplum kuruluşlarımız ve iş dünyamızın önde gelen çatı kuruluşlarının da bir vazifesidir."

Alper Aktaş, gönülleri yapmak ve gönül köprüleri kurmak için ellerinden geleni yapacaklarını söyledi.

- "MÜSİAD USA rüştünü ispatladı"

MÜSİAD USA Başkanı Mustafa Tuncer de konuşmasında, MÜSİAD USA'in bu yıl 6. yılını kutladığını belirterek, "MÜSİAD USA, artık ABD’de rüştünü ispatlamış, belki de ticari anlamda faaliyetlerini sürdürebilen, bu anlamda örgütlenmesini tamamlayabilmiş Anadolu coğrafyasından gelmiş bir iş adamları örgütlenmesidir.” dedi.