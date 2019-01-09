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MÜSİAD Vefa Gecesi programı

POLİTİKA HABERLERİ  | 09.01.2019 21:37 | Son Güncelleme

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: (1) - "Geçtiğimiz yıl ihracatı 168,1 milyar dolarla kapattık, sadece bununla kalmadık dış ticaret açığımızı da 55 milyar dolara gerileterek, önemli bir başarıya imza attık" - "İhracattaki artışın oldukça dengeli ve sağlıklı bir zeminde yürüdüğünü görüyoruz. Mesela 1 milyar doların üzerinde ihracat yaptığımız ülke sayısı 33'ten 37'ye çıktı. 10 sektörümüz 5 milyar doların üzerinde, 5 sektörümüz de 10 milyar doların üzerinde ihracat gerçekleştirdi. Savunma ve havacılık ürünleri ihracatında ilk defa 2 milyar doları aştık"

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Geçtiğimiz yıl ihracatı 168,1 milyar dolarla kapattık, sadece bununla kalmadık dış ticaret açığımızı da 55 milyar dolara gerileterek, önemli bir başarıya imza attık." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneğince (MÜSİAD) bir otelde düzenlenen Vefa Gecesi programına katıldı.

MÜSİAD Ankara Şubesi'ne kurulduğu günden bu yana emek veren, hizmet veren, katkıda bulunanlara teşekkür eden Erdoğan, hakkın, hukukun, adaletin, eşitliğin, güvenin, refahın, huzurun sağlanması için faaliyet gösteren iş adamlarını bir araya getiren MÜSİAD'a bundan sonraki çalışmalarında da başarılar diledi.

MÜSİAD Ankara Şubesi'nde 20'nci yılını dolduran ve plaketleri verilecek iş insanlarını da tebrik eden Erdoğan, milletimin bağrından çıkan MÜSİAD'ın kurulduğu günden beri istikametini bozmadan yoluna devam etmesini takdirle izlediğini belirtti.

Erdoğan, "Her ne pahasına olursa olsun değil, helalinden kazanmayı, sadece kendiniz için değil, ülkemiz ve milletimiz için çalışmayı ilke edinen MÜSİAD'lıları kutluyorum." diye konuştu.

Türkiye ile dünyanın dört bir yanında bu doğrultuda koşturan, mücadele veren her MÜSİAD üyesinin bugünün alperenleri konumunda bulunduğunu anlatan Cumhurbaşkanı Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Emeğinizle, üretiminizle ticaretinizle yanında örnek hayatınızla farkınızı ortaya koyduğunuz için MÜSİAD ailesi olarak her birinize şükranlarımı sunuyorum. Ekonomideki önemli rolünüz yanında milletimizin bu coğrafyadaki bin yıllık medeniyet davasına verdiğiniz katkıyla ayrıca bir teşekkürü hak ediyorsunuz. Ülkemizde ve dünyanın dört bir yanında başarılı bir iş insanı ve dava adamı olarak verdiğiniz mücadelede hep yanınızda oldum. Bundan sonra da yanınızda olmaya devam edeceğim."

- "Gece gündüz çalışıyoruz"

"Türkiye'nin üzerinde kara bulutlar toplamaya çalışanlara inat ülkemizin ufkunu aydınlatmak üzere sizlerle birlikte gece gündüz çalışıyoruz." diyen Erdoğan, verilen emeklerin neticelerinin de alınmaya başladığını bildirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Geçtiğimiz yıl ihracatı 168,1 milyar dolarla kapattık, sadece bununla kalmadık dış ticaret açığımızı da 55 milyar dolara gerileterek, önemli bir başarıya imza attık. İhracattaki artışın oldukça dengeli ve sağlıklı bir zeminde yürüdüğünü görüyoruz. Mesela 1 milyar doların üzerinde ihracat yaptığımız ülke sayısı 33'ten 37'ye çıktı. 10 sektörümüz 5 milyar doların üzerinde, 5 sektörümüz de 10 milyar doların üzerinde ihracat gerçekleştirdi. Savunma ve havacılık ürünleri ihracatında ilk defa 2 milyar doları aştık."

(Sürecek)

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan MÜSİAD vefa gecesi

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