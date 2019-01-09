MÜSİAD Vefa Gecesi programı

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Geçtiğimiz yıl ihracatı 168,1 milyar dolarla kapattık, sadece bununla kalmadık dış ticaret açığımızı da 55 milyar dolara gerileterek, önemli bir başarıya imza attık." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneğince (MÜSİAD) bir otelde düzenlenen Vefa Gecesi programına katıldı.

MÜSİAD Ankara Şubesi'ne kurulduğu günden bu yana emek veren, hizmet veren, katkıda bulunanlara teşekkür eden Erdoğan, hakkın, hukukun, adaletin, eşitliğin, güvenin, refahın, huzurun sağlanması için faaliyet gösteren iş adamlarını bir araya getiren MÜSİAD'a bundan sonraki çalışmalarında da başarılar diledi.

MÜSİAD Ankara Şubesi'nde 20'nci yılını dolduran ve plaketleri verilecek iş insanlarını da tebrik eden Erdoğan, milletimin bağrından çıkan MÜSİAD'ın kurulduğu günden beri istikametini bozmadan yoluna devam etmesini takdirle izlediğini belirtti.

Erdoğan, "Her ne pahasına olursa olsun değil, helalinden kazanmayı, sadece kendiniz için değil, ülkemiz ve milletimiz için çalışmayı ilke edinen MÜSİAD'lıları kutluyorum." diye konuştu.