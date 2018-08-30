MÜSİAD'dan AB açıklaması

İSTANBUL (AA) - Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Genel Başkanı Abdurrahman Kaan, "Hükümetimizin AB’ye üyelik sürecinin yeniden canlandırılmasına yönelik sergilediği iradeyi oldukça olumlu karşılıyor, MÜSİAD olarak ilişkilerin geliştirilmesi noktasında devletimize destek olmayı sürdüreceğimizi kamuoyunun bilgisine sunuyoruz." açıklamasında bulundu. Kaan, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'ün katılımıyla yapılan Reform Eylem Grubu (REG) toplantısına ilişkin yazılı bir açıklama yaptı. Türkiye ile Avrupa arasındaki ilişkilerin, tarihi süreç içerisinde önemli bir mesafe kat ettiğini hatırlatan Kaan, AB'nin Türkiye’nin en önemli siyasi ve ekonomik partnerlerinden biri haline geldiğini ifade etti. Özellikle 1996 yılında yürürlüğe giren Gümrük Birliği kararı ile AB'nin, Türkiye’nin hem en büyük ticaret ortağı hem de en büyük yatırımcısı konumuna yükseldiğini hatırlatan Kaan, şunları kaydetti:

"Toplantıya katılan bakanlarımızın üzerinde durduğu Gümrük Birliği’nin güncellenmesi ve vize muafiyeti sürecinin işletilmesine yönelik iradeyi, iki taraf arasındaki ilişkilerin geliştirilmesi adına önemli bir aşama olarak görüyoruz. Bugün geldiğimiz noktada Türkiye, her yıl bir milyon büyüyen 80 milyonluk aktif nüfusuyla AB ülkeleri için önemli bir pazar, Avrupa’ya uzanan enerji yollarının güvenliği için önemli bir aktör, ekonomik ve siyasi istikrarıyla birliğin iç çatışmaların yaşandığı devletlerle arasında set oluşturan önemli bir partnerdir. AB ile Türkiye arasındaki ticari ilişkilere bakıldığında, ülkemize 2017 yılında 7,4 milyar dolar doğrudan yatırım yapıldığı, bunların 734 milyon dolarının Hollanda’dan, 334 milyon dolarının İngiltere’den, 212 milyon dolarının ise Almanya’dan geldiği görülmektedir. Son açıklanan ekonomik veriler ışığında bakıldığında, AB’nin Türkiye ihracatındaki payının yüzde 48,7 ile birinci sırada olması, AB’nin Türkiye ekonomisinin geleceği açısından hayati bir öneme sahip olduğunu kanıtlar niteliktedir."

- "İyi niyetli adımların AB tarafından fırsat olarak değerlendirilmesini temenni ediyoruz" Kaan, Türkiye ile AB arasındaki ilişkilerin dönem dönem sekteye uğrasa da iki partner arasındaki ekonomik ilişkilerden vazgeçilmesinin mümkün olmadığını belirtti. Türkiye ile AB'nin aynı coğrafyayı paylaşmanın kaderi olarak, çeşitli pürüzlere rağmen göçmen sorunun yönetilmesinde birlikte hareket etmeyi başardığı örneğini veren Kaan, "Ağustos ayı başından beri ABD tarafından Türkiye ekonomisini hedef alan hukuk ve etik dışı yaptırımlara karşı, Avrupalı siyasi aktörler tarafından ülkemiz lehine yapılan açıklamaların olumlu içeriğini, geçmiş dönemlerde yaşanan siyasi anlaşmazlıkların bertaraf edilmesi adına önemli bir fırsat olarak görüyoruz. Bütün bu gelişmeler karşısında, ekonomi alanında süregelen pozitif ilişkilerin siyasi ilişkilere de olumlu yansımasını ve Türkiye tarafından atılan iyi niyetli adımların AB tarafından da bir fırsat olarak değerlendirilmesini temenni ediyoruz." değerlendirmesini yaptı.