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MÜSİAD'dan Londra'da iftar programı

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.05.2019 03:23 | Son Güncelleme

MÜSİAD'dan Londra'da iftar programı

LONDRA (AA) - Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği'nin (MÜSİAD) İngiltere şubesi, İngiltere'nin başkenti Londra'da iftar programı düzenledi.

Türkiye'nin Londra Büyükelçisi Ümit Yalçın, iftarda yaptığı konuşmada, İngiltere'nin Avrupa Birliği'nden (AB) ayrılışı çerçevesinde tarihi anlar yaşandığını belirterek, hem İngiltere'nin bu süreçten güçlü bir şekilde çıkmasını hem de sonucun Türkiye ile ilişkilere olumlu yansımasını umduklarını söyledi.

İngiltere ve Türkiye arasındaki ekonomik ilişkilerde geçen sene bazı zorluklara rağmen 20 milyar dolarlık bir ticaret hacminin yakalandığını kaydeden Yalçın, turizm açısından da parlak bir dönem geçirildiğini belirtti. Ümit Yalçın, Türkiye ve İngiltere arasındaki ilişkilerin her alanda iyi durumda olduğuna da vurgu yaptı.

MÜSİAD İngiltere Başkanı Mustafa Demir, sadece Türk ve İngiliz iş çevreleri arasında değil aynı zamanda bu ülkedeki Pakistanlı, Hintli, Somalili ve diğer ülkelerden gelen iş adamlarıyla da çalışmayı istediklerini kaydederek, "Böylece güçleneceğiz ve ekonomilerimize yardımcı olacağız." dedi.

MÜSİAD İngiltere Başkan Yardımcısı Türkan Akbaş ise ibadet mekanlarının sık sık korkakların saldırısına uğradığına dikkati çekerek, "İnanan veya inanmayan herkesin bu korkakların kazanmaması için birlik olması gerekiyor." diye konuştu.

İftar programına, İngiltere Müslüman Konseyi Genel Sekreteri Harun Han'ın yanı sıra Türk, İngiliz, Müslüman iş ve sivil toplum temsilcileri de katıldı.

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iftar ingiltere MÜSİAD Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği

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