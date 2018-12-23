HABER

MÜSİAD'dan Malezya'da helal gıda semineri

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.12.2018 18:46 | Son Güncelleme

MÜSİAD Malezya Temsilciliği'ndeki "Helal Gıda Sektöründe Aranan Kriterler" seminerinde sektörün geçmişi ve mevcut durumu anlatıldı

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneğinin (MÜSİAD) Malezya Temsilciliği'nde "Helal Gıda Sektöründe Aranan Kriterler" semineri gerçekleştirildi.

Helal gıda alanında araştırmalar yapan Mehmet Ali Fındık, helal sertifikası fikrinin geçmişi, helal sertifikası veren kurumlar ve İslam ülkelerinde helal ürün denetlemelerine ilişkin bilgi verdi.

Uluslararası helal sertifikası kuruluşlarının kriterlerine dair detaylı sunum yapan Fındık, Malezya ve Türkiye'nin helal gıda sektöründeki rolünü anlattı.

Fındık, Malezya'da 1997'de kurulan İslami Kalkınma Dairesinin (JAKIM) 2011'de helal sertifika alanında en yetkili kurumlardan biri haline geldiğini ve birçok kuruluşla bu alanda ortak çalıştığını söyledi.

MÜSİAD Malezya Temsilcisi Sabri Yardımcı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, hedeflerinin Türkiye ile Malezya arasındaki ihracatı artırmak olduğunu belirterek, "Malezya'ya ihracat yaparken kullanılacak malların gerektirdiği şartlara dair üyelerimizi bilgilendirmek üzere Genel Başkanımınız Sayın Abdurrahman Kaan'ın yönlendirmesiyle bu tür seminerleri düzenliyoruz." dedi.

Yardımcı, Türk ihracat firmalarını Malezya'ya yönlendirmek için yoğun çaba sarf ettiklerine dikkati çekerek, "Hedefimiz doğru insan, doğru kaynak ve doğru adresle insanlarımızı yönlendirmektir." şeklinde konuştu.

PARTNERKim demiş 2 bin liranın altında güzel telefon yok diye! İşte en uygun akıllı telefonlarKim demiş 2 bin liranın altında güzel telefon yok diye! İşte en uygun akıllı telefonlar
Aziz Nikola Ortodoks Kilisesi'nde, 'Noel Baba'dan çocuklara hediyeAziz Nikola Ortodoks Kilisesi'nde, 'Noel Baba'dan çocuklara hediye
Motosikletlilerden sokak hayvanları için örnek davranış  Motosikletlilerden sokak hayvanları için örnek davranış  
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
helal gıda Malezya MÜSİAD Seminer

En Çok Okunan Haberler

Burak Yılmaz, Serie A deviyle anlaştı!

Burak Yılmaz, Serie A deviyle anlaştı!

Netanyahu'dan Türk ordusu ve Cumhurbaşkanı Erdoğan hakkında skandal sözler!

Netanyahu'dan Türk ordusu ve Cumhurbaşkanı Erdoğan hakkında skandal sözler!

Erdoğan'dan sert tepki: Cumhurbaşkanını ipte sallandıracakmış, şimdi git bunun bedelini öde

Erdoğan'dan sert tepki: Cumhurbaşkanını ipte sallandıracakmış, şimdi git bunun bedelini öde

'Kürt'üz yanıtını verince öldürüldü' iddiasına Valilikten yanıt

'Kürt'üz yanıtını verince öldürüldü' iddiasına Valilikten yanıt

Tolgay Arslan yeni takımını açıkladı!

Tolgay Arslan yeni takımını açıkladı!

Metin Akpınar ve Müjdat Gezen hakkında soruşturma başlatıldı

Metin Akpınar ve Müjdat Gezen hakkında soruşturma başlatıldı

İlginizi Çekebilir

Tüm zamanların en izlenesi 7 romantik filmi

Tüm zamanların en izlenesi 7 romantik filmi

Erdoğan'dan sert tepki: Cumhurbaşkanını ipte sallandıracakmış, şimdi git bunun bedelini öde

Erdoğan'dan sert tepki: Cumhurbaşkanını ipte sallandıracakmış, şimdi git bunun bedelini öde

En uzun geceye özel kampanyaları kaçırmayın!

En uzun geceye özel kampanyaları kaçırmayın!

Kar İstanbul'a geliyor! Aşırı soğuk günler kapıda (Meteoroloji hava durumu raporu)

Kar İstanbul'a geliyor! Aşırı soğuk günler kapıda (Meteoroloji hava durumu raporu)

Sincan Çocuk Kapalı Cezaevi karıştı! Çok sayıda yaralı var

Sincan Çocuk Kapalı Cezaevi karıştı! Çok sayıda yaralı var

Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Erdoğan telefonla bağlandı! Dikkat çeken Gökçek mesajı

Erdoğan telefonla bağlandı! Dikkat çeken Gökçek mesajı

Bursa'da facia gibi kaza! Çok sayıda yaralı var

Facia gibi kaza! Çok sayıda yaralı var

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk'tan atama müjdesi!

Bakan Selçuk'tan atama müjdesi!

Binlerce kişi kuyruğa girdi!

Binlerce kişi kuyruğa girdi!

Metin Akpınar ve Müjdat Gezen hakkında soruşturma başlatıldı

Metin Akpınar ve Müjdat Gezen hakkında soruşturma başlatıldı

Dev balığı gören bakakaldı!

Dev balık görenleri hayrete düşürdü!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.