MÜSİAD'dan Malezya'da iftar

Müstakil Sanayici ve İş Adamları Derneği (MÜSİAD) Malezya Temsilciliğince başkent Kuala Lumpur'da iftar verildi.

MÜSİAD Malezya Temsilcisi Sabri Yardımcı ve yönetim kurulu üyelerinden Malezyalı iş adamı Muhammed Süleyman'ın organize ettiği iftara Türk ve Malezyalı iş insanları katıldı.

İftarda Özbek yemekleri ikram edildi.

Yardımcı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Türk iş insanları olarak her yıl düzenlediğimiz iftar etkinliklerini bu sene MÜSİAD Malezya olarak ilk defa düzenliyoruz. İş dünyasından Türk ve Malezyalı çok sayıda arkadaşımızı bir araya getirdik." dedi.

Sabri Yardımcı, gelecek yıllarda daha geniş katılımlı iftar programları düzenlemeyi ve bu vesileyle MÜSİAD'ı Malezya'da tanınır hale getirmeyi planladıklarını belirtti.



