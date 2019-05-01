"MÜSİAD'ın var olmaması düşünülemezdi"

NEW YORK (AA) – Uluslararası İş Forumu Genel Başkanı Erol Yarar, "1990'larda MÜSİAD'ın var olmaması düşünülemez bir olaydı. Çünkü bu Türkiye'nin geleceği ile alakalıydı." dedi.

Yarar, MÜSİAD USA ile Forum USA gazetesi tarafından New York'ta düzenlenen "Global Düşünce Söyleşileri" konferansında Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneğinin (MÜSİAD) kuruluş sürecine ilişkin konuştu.

MÜSİAD'ın 1990'da kuruculuğunu ve ilk 9 yıl başkanlığını yaptığını söyleyen Yarar, o yıllarda Türkiye'nin sürekli iktisadi krizlerle boğuştuğunu hatırlatarak, Türkiye'yi kalkındırmak ve dünyaya açılmak için ülke değerlerine sahip girişimcilerin MÜSİAD adı altında organize olduklarını belirtti.

Yarar, "1990'larda Türkiye için MÜSİAD'ın var olmaması düşünülemez bir olaydı. Çünkü bu Türkiye'nin geleceği ile alakalıydı. Türkiye'nin dünyadaki iktisadi gücü için iş adamlarına verilmesi gereken değerle ilgiliydi. Çünkü dünyada ancak iş adamlarına ve girişimcilere değer veren ülkeler başarılı oldu." ifadelerini kullandı.

- "TÜSİAD, Türkiye'ye bir şey katamamış bir örgüttür"