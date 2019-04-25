Musiki Eğitim Merkezi Türk Sanat Müziği konseri gerçekleştirdi

Afyonkarahisar Belediyesi Musiki Eğitim Merkezi tarafından Türk Sanat Müziği Konseri düzenlendi.

Hattat Karahisari Kültür Merkezi’nde, Nuri Keser’in sunumuyla Şahin Türkeşsiz’in yönetiminde düzenlenen konserde, çeşitli makamlarda 20 eser seslendirildi. İki bölümde icra edilen konserde, bazı eserler koro, bazı eserler ise solo olarak seslendirilirken, sanatçıların özellikle solo performansları büyük beğeni topladı.

Konsere konuk sanatçı olarak katılan Kültür ve Turizm Bakanlığı Bursa Devlet Klâsik Türk Müziği Korosu Ses Sanatçısı Benek Bilge de hüzzam ve rast makamından beş eser seslendirdi. Konser sonunda, Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Emel Sarlık, konuk sanatçı Benek Bilge’ye plaket, koroyu yöneten Şahin Türkeşsiz’e çiçek takdim ederek teşekkür etti. Musiki Eğitim Merkezi’nin çok başarılı konserlere imza attığını belirten Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Emel Sarlık, saz ve söz heyetinde yer alan tüm sanatçıları ise tebrik ederek teşekkür belgesi verdi.

Yoğun ilgi gören konserde sanatseverler unutulmaz bir gece yaşadı.



