HABER

Musiki Eğitim Merkezi Türk Sanat Müziği konseri gerçekleştirdi

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.04.2019 13:08 | Son Güncelleme

Afyonkarahisar Belediyesi Musiki Eğitim Merkezi tarafından Türk Sanat Müziği Konseri düzenlendi.Hattat Karahisari Kültür Merkezi’nde, Nuri Keser’in sunumuyla Şahin Türkeşsiz’in yönetiminde düzenlenen konserde, çeşitli makamlarda 20 eser seslendirildi.

Musiki Eğitim Merkezi Türk Sanat Müziği konseri gerçekleştirdi

Afyonkarahisar Belediyesi Musiki Eğitim Merkezi tarafından Türk Sanat Müziği Konseri düzenlendi.
Hattat Karahisari Kültür Merkezi’nde, Nuri Keser’in sunumuyla Şahin Türkeşsiz’in yönetiminde düzenlenen konserde, çeşitli makamlarda 20 eser seslendirildi. İki bölümde icra edilen konserde, bazı eserler koro, bazı eserler ise solo olarak seslendirilirken, sanatçıların özellikle solo performansları büyük beğeni topladı.
Konsere konuk sanatçı olarak katılan Kültür ve Turizm Bakanlığı Bursa Devlet Klâsik Türk Müziği Korosu Ses Sanatçısı Benek Bilge de hüzzam ve rast makamından beş eser seslendirdi. Konser sonunda, Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Emel Sarlık, konuk sanatçı Benek Bilge’ye plaket, koroyu yöneten Şahin Türkeşsiz’e çiçek takdim ederek teşekkür etti. Musiki Eğitim Merkezi’nin çok başarılı konserlere imza attığını belirten Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Emel Sarlık, saz ve söz heyetinde yer alan tüm sanatçıları ise tebrik ederek teşekkür belgesi verdi.
Yoğun ilgi gören konserde sanatseverler unutulmaz bir gece yaşadı.

Musiki Eğitim Merkezi Türk Sanat Müziği konseri gerçekleştirdi

Musiki Eğitim Merkezi Türk Sanat Müziği konseri gerçekleştirdi

PARTNER Unutkanlık mı yoksa depresyon mu? Unutkanlık mı yoksa depresyon mu?
Rize yaylalarında bahar temizliğiRize yaylalarında bahar temizliği
Mahyaların asılması havadan görüntülendiMahyaların asılması havadan görüntülendi
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Dev bankanın adı değişiyor!

Dev bankanın adı değişiyor!

Et fiyatlarını dengede tutacak hamle!

Et fiyatlarını dengede tutacak hamle!

CHP'li başkan öldürüldü! Valilikten flaş açıklama!

CHP'li başkan öldürüldü! Valilikten flaş açıklama!

Putin ve Kim Jong-un bir araya geldi!

Putin ve Kim Jong-un bir araya geldi!

Erdoğan ve Kılıçdaroğlu ilk kez bir araya geldi

Erdoğan ve Kılıçdaroğlu ilk kez bir araya geldi

Mansur Yavaş'tan Devlet Bahçeli çıkışı

Mansur Yavaş'tan Devlet Bahçeli çıkışı

İlginizi Çekebilir

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

Bakanlıktan cinsel istismar olayıyla ilgili açıklama

Bakanlıktan cinsel istismar olayıyla ilgili açıklama

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

5 yaşındaki çocuğa cinsel istismar iddiası!

5 yaşındaki çocuğa cinsel istismar iddiası!

YSK'dan KHK'lı seçmen kararı!

YSK'dan KHK'lı seçmen kararı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Küçükçekmece'deki iğrenç olayın faili yakalandı

Küçükçekmece'deki iğrenç olayın faili yakalandı

Dilara Kardak cinayetinde davanın seyrini değiştirecek iddialar

Dilara cinayetinde davanın seyrini değiştirecek iddialar

Güngören'de okulda deney sırasında patlama

Güngören'de okulda deney sırasında patlama

Yok böyle cep telefonu hastalığı!

Böyle hastalık görülmedi! Arabasını bile satıp...

İstanbul Valiliği kararını verdi! 1 Mayıs'ta Taksim yasak

İstanbul Valiliği 'Taksim' kararını verdi!

Kaya parçası üzerindeki ev görenler şaşırıyor

Bu evin nerede olduğunu gören şaşkınlığını gizleyemiyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.