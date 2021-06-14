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Müsilaj’dan sonra şimdi de Sargassum felaketi! Sargassum nedir? Sargassum neden zararlı?

14.06.2021 15:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Marmara’yı etkisi altına alan Müsilaj (Deniz Salyası) oldukça korkunç bir çevre kirliliği sonucu ortaya çıktı. Tüm Marmara yüzeyini kapsayarak denizin oksijen almasına engel olan Deniz Salyası’na birçok belediye müdahale ederek çözüm bulmaya çalışıyor. Ancak ne yazık ki çalışmalar yetersiz kalıyor. Marmara’da yaşanan bu müsilaj kabusundan sonra ise şimdi de Sargassum ortaya çıktı. İzmir’de ortaya çıkan Sargassum pek çok kişiyi korkutuyor.

Müsilaj’dan sonra şimdi de Sargassum felaketi! Sargassum nedir? Sargassum neden zararlı?

Fabrikaların atıklarını denize bırakmaları ve denizin yeteri kadar korunmaması sonucu çevre kirliliğinden ortaya çıkan müsilaj, aylardır Marmara bölgesinin adeta kabusu haline geldi. Denizin yüzeyini kaplayan Deniz Salyası’na müdahale çalışmaları sürerken, şimdi de İzmir’in Dikili ilçesinin kıyılarında Sargassum türü yosunlar keşfedildi. Peki nedir bu Sargassum?

SARGASSUM NEDİR?

Dikili kıyılarında görülmeye başlanan ‘Sargassum’ türü yosunların turizmi etkileyebileceği belirtiliyor. Dalgaların getirdiği bu çamur rengi yosunlar kıyıya vurduktan sonra bozuk yumurta kokusu yayıyor.

Dikili sahillerindeki yoğun olarak görülmeye başlanan 'Sargassum' isimli kahverengi deniz yosununun yakın zamanlarda oldukça önemli olumsuz etkileriyle karşılaşılabileceği belirtiliyor. Uzmanlar, bir an önce kıyılarda 'Sargassum' popülasyonunun miktarının tespit edilmesi, kıyıya vuranların yerel yönetimler tarafından toplanarak bertaraf edilmesi ve yöre halkının bilinçlendirilmesi konusunda uyarıyor.

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Cilt döküntülerine sebep oluyor
Sargassum, tüm yaşam döngüsünü bir alt tabakaya bağlanmadan tamamlayabilen eşsiz bir kahverengi deniz yosunudur.

Temel tür olarak, küçük balıklara ve omurgasızlara barınak sağlar, denizin sahil veya deniz tabanına yakın olmayan kısımlarında önemli bir ekolojik rol oynar. Bu yüzen yaşama alanı, deniz kaplumbağalarının yanı sıra hayati önemde yengeçler, karidesler gibi birçok deniz hayvanı için yiyecek, barınak ve üreme alanı sağlarlar. Örneğin deniz kaplumbağalarının tüm yaşamları boyunca önemli yiyeceklerinden biridir.

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Meksika'da 2019 yılında büyük sıkıntılar yaşandığını belirten Biyolog Prof. Dr. Barbaros Çetin, "Bozuk yumurta kokusu yayan yosunlar, turistlerin plajlardan uzak durmasına ve otel rezervasyonlarını iptal etmesine neden oldu. Kıyıya vuran yosunlar, havayla temas sonucu bir süre sonra çürümeyle birlikte hidrojen sülfür üretiyor.

Havada solunum problemlerinden cilt döküntülerine kadar her şeye neden olabilecek yakıcı bir gaz olma özelliği taşıyor. Suda oldukça asidik olan hidrojen sülfür, yüzücüler için toksik olabiliyor. Deniz yosununa temas eden veya yakın olan kişiler kalp çarpıntısı, baş dönmesi ve baş ağrıları bildirmişler" dedi.

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İzmir deniz salyası

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