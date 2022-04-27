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Müsilaj geri mi geliyor? İstanbul'da korkutan görüntü

27.04.2022 09:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul'da müsilaj kabusu yeniden ortaya çıktı. Sahillerde havaların ısınmasıyla yeniden görülmeye başlayan müsilaj hızla yayılıyor. Tuzla açıklarında aynı noktada bir gün arayla çekilen görüntüler müsilajın artış hızını ortaya koydu.

Müsilaj geri mi geliyor? İstanbul'da korkutan görüntü

Tuzla ve Kadıköy sahillerinde önceki gün müsilaj tekrar ortaya çıkmıştı. Müsilaj Marmara'da hızla yayılmaya başladı. Tuzla açıklarında aynı noktada oluşan müsilaj, DHA dronuna bir gün arayla yansıdı.

Görüntülerde müsilajın önceki güne oranla oldukça arttığı görülüyor.

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"ÜZGÜNÜM" DİYEREK DUYURDU

Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Denizcilik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mustafa Sarı, "Üzgünüm şu an Marmara Denizi'nin farklı bölgelerinde yüzeyde müsilaj görünür durumda. Müsilajın çok farklı formları var. Bilimsel olarak 10 tane en az müsilaj tipi var. Şu an yüzeyde gördüğümüz krem kıvamındaki müsilajı görüyoruz" demişti.

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Uyarılarda bulunulmuştu! Müsilaj kabusu geri mi dönüyor?Uyarılarda bulunulmuştu! Müsilaj kabusu geri mi dönüyor?

(DHA)

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Anahtar Kelimeler:
İstanbul deniz salyası
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