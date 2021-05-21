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Müsilaj istilasındaki Marmara Denizi'nde ölüm kalım savaşı

21.05.2021 14:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Marmara Denizini neredeyse 3 aydır istila eden deniz salyaları, suyun üzerindeki kötü görüntünün yanında suyun dibindeki hayatı da felç ediyor. Midye ve balıklar, hayatta kalmak için müsilajla ölüm kalım savaşı veriyor.

Marmara'da sık görülen ve deniz salyası da olarak bilinen müsilâj, deniz dibinde canlı türlerinin çoğalma ve üremesine hatta yaşamalarına bile mani oluyor. 1. sınıf sanayi dalgıcı ve aynı zamanda su altı araştırmacısı Fatih Kayacıkbaşı, Gemlik körfezi ile Narlı ve Kumla kıyılarında Marmara'nın dibini saran deniz salyalarını su altı kamerası ile görüntüledi. Salyalarla kaplanan midyeler ve ağa takılır gibi salya tabakasına takılıp kalan balıkların ölüm kalım mücadelesi şok etti.

''BALIK GÖREMEZ OLDUK''

Fatih Kayacıkbaşı, "Son zamanlarda deniz salyaları yüzünden balıklar azaldı. Bunun sebebi, Marmara'daki deniz suyunun sürekli kirlenmesi. Bu yüzden artık balık göremez olduk" dedi.

Salyaların bulunduğu alanda balıkların yaşayamadığını belirten Fatih Kayacıkbaşı, "Suların daha iyi filtrelenmesi ve arıtılması gerekiyor. Denize deşarj edilen mesken atıkları salyaların yok olmasını engelliyor. Uzun zamandır herkes tarafından dikkatle takip edilen salyalar esas suyun altındaki hayatı olumsuz etkiliyor" dedi.
Marmara ve Karadeniz'deki azot fe Fosfor yoğunluğuna da dikkat çeken Kayacıkbaşı, artışın sebebinin denize deşarj edilen mesken atıkları olduğunu söyledi.

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(İHA)

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