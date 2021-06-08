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  4. Müsilaj kabusu! Çanakkale Boğazı'nda yeniden artış gösterdi

Müsilaj kabusu! Çanakkale Boğazı'nda yeniden artış gösterdi

08.06.2021 13:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çanakkale Boğazı'nda özellikle nisan ayında yoğun olarak görülen ve mayıs ayı sonlarında kuvvetli poyrazın etkisiyle azalan müsilaj, bugünlerde yeniden artmaya başladı.

Müsilaj kabusu! Çanakkale Boğazı'nda yeniden artış gösterdi

Halk arasında deniz salyası olarak görülen ve balıkçıların kabusu haline gelen beyaz, köpüksü ve yapışkan bir madde olan müsilaj, uzun bir aradan sonra bugün Çanakkale Boğazı'nda yeniden yoğunlaştı. Boğazın belli bölgelerinde tabaka şeklinde görülen müsilaj, özellikle liman içlerindeki durgun suda arttı. Çanakkale'de sahil bandının bazı bölümlerinde görülen müsilaj, kordonda yürüyüş yapan vatandaşları görüntüsüyle endişelendiriyor.

Öte yandan, müsilaj, akıntının yoğun olduğu Çanakkale Boğazı'ndan Ege Denizi yönüne doğru akmaya devam ediyor.

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(DHA)

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Anahtar Kelimeler:
deniz salyası
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