Müsilaj sorunuyla ilgili son durumu anlatan Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'dan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na gönderme: Acilen işine odaklan!

Müsilaj konusunda Bilim Kurulu'nun toplandığına vurgu yapan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, ileri biyolojik atık su arıtma tesisi eksikliğinin önemine vurgu yaparken Marmara'ya kıyısı olan belediyeleri uyardı.

MURAT KURUM: BELEDİYELER ÜZERİNİZE DÜŞEN GÖREVİ YAPMADI

"Marmara Denizi genelinde deniz yüzeyinden 5 ile 25 metre altında değişen derinliklerde müsilaj oluşuyor, bunu bilim insanlarımız tespit ettik. Bakanlık olarak harekete geçtik, Müsilaj Bilim ve Teknik Kurulu'nu Ankara'da topladık.

Toplantıda yerine getirilmeyen üç önemli maddeden biri olan "İleri biyolojik atık su arıtma tesisliğinin eksikliğini" hocalarımız tekrar vurguladılar.

Şu anda mevcut tesislerin ileri arıtmaya dönüşüm oranının %0.7'de sınırlı kaldığını ifade ettiler. Buradan belediyelerimize diyoruz ki lütfen ortak akılla ortaya koyduğumuz Marmara Denizi eylem planını hep birlikte uygulayalım. Belediyeler olarak üzerinize düşen görevi tam olarak yapmadınız.

EKREM İMAMOĞLU'NA GÖNDERME: "SİYASET PEŞİNDE KOŞARKEN SÖYLEDİKLERİNİZİ YAPMIYORSUNUZ"

Müsilaj sorununu bir daha yaşamak istemiyoruz, herkes kendi işine odaklanmalıdır. Belediyelerimiz, gündemde kalmak adına kendi sorumluluk alanını gizlemeye çalışmaktan vazgeçmelidir. Acilen işlerine odaklanmalıdır, siyaseten bu tarz gündemler peşinde koşarak kendinizi kurtarabilirsiniz ama söylediklerinizi yapmazsanız Marmara'yı kaybederiz.

Marmara'ya kıyısı olan tüm belediyeleri kendi sorumluluklarını yerine getirmeye davet ediyorum."